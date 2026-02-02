Snabdijevanje gorivom u FBiH stabilno uprkos višednevnim blokadama

Usljed blokada teretnog saobraćaja i ograničenja u međunarodnom transportu zabilježenih u više država regiona, koje su u pojedinim zemljama već uticale na lance snabdijevanja gorivom, stanje na tržištu nafte i naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilno.

Vlada FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije osigurali su kroz društvo Operator - Terminali Federacije (OTF) adekvatne robne rezerve nafte i naftnih derivata i uspostavili mehanizme za pravovremeno reagiranje, uključujući spremnost za puštanje goriva iz rezervi u promet u slučaju vanrednih okolnosti.

- Tokom protekle godine OTF je započeo sistemsko popunjavanje skladišnih kapaciteta, čime su prvi put uspostavljene funkcionalne rezerve goriva koje omogućavaju reagiranje u slučaju kratkoročnih poremećaja na tržištu, dok je za 2026. godinu planirano njihovo značajno povećanje, što će dodatno ojačati energetsku stabilnost i sigurnost FBiH - izjavio je predsjednik Uprave Operator - Terminali Federacije BiH Damir Kreso.

Članica Uprave OTF-a Adrijana Zarinković kazala je da naftni terminali u FBiH, koji su decenijama bili zapušteni i nedovoljno održavani, prolaze kroz proces rekonstrukcije i tehničkog osposobljavanja uz značajna ulaganja Vlade FBiH, s ciljem povećanja skladišnih kapaciteta i jačanja dugoročne energetske sigurnosti, u skladu s obavezama koje proističu iz evropskog energetskog okvira.

Paralelno s tim, Vlada FBiH ulaže intenzivne napore da se Naftni terminali Federacije BiH u luci Ploče očuvaju i zadrže u funkciji ovog bh. entiteta kao strateški infrastrukturni kapacitet od ključnog značaja za stabilnost snabdijevanja, nakon što u ranijim decenijama nije pravovremeno uspostavljeno trajno i pravno sigurnije rješenje, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Operator - Terminali Federacije BiH.