Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOPĆILA VLADA

Rusija zabranila izvoz benzina i dizela

Cilj ove mjere je očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu

Očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu. Anadolija

Dž. R.

2.2.2026

Ruska vlada donijela je odluku o privremenoj zabrani izvoza benzina, dizela i drugih goriva, koja važi do 31. jula 2026. godine koju je potpisao premijer Mihail Mišustin, saopćila je danas pres-služba ruske vlade.

Cilj ove mjere je očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, objavio je Tass, a prenijeli evropski mediji.

U saopštenju se dodaje da zabrana više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što bi trebalo da smanji rizik od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.

# IZVOZ
# BENZIN
# DIZEL
# RUSIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.