Rusija zabranila izvoz benzina i dizela

Ruska vlada donijela je odluku o privremenoj zabrani izvoza benzina, dizela i drugih goriva, koja važi do 31. jula 2026. godine koju je potpisao premijer Mihail Mišustin, saopćila je danas pres-služba ruske vlade.

Cilj ove mjere je očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, objavio je Tass, a prenijeli evropski mediji.

U saopštenju se dodaje da zabrana više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što bi trebalo da smanji rizik od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.