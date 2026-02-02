Kompanija Eurowings uvodi direktne letove za Njemačku

Od 9. maja do 24. oktobra 2026. aviokompanija Eurowings uvodi direktne letove između Berlina i Sarajeva i to u maju, junu, septembru i oktobru svake subote, a u julu i augustu četvrtkom i subotom.

Pokretanje nove aviolinije na relaciji Berlin – Sarajevo, rezultat je zajedničke saradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Turističke zajednice KS i Ministarstva privrede KS, koji su kroz različite inicijative i poticaje značajno doprinijeli jačanju turističke ponude i stvorili pozitivan ambijent u cilju privlačenja novih aviokompanija i destinacija.

Karte su već u prodaji i dostupne su na zvaničnoj web stranici Eurowings (https://www.eurowings.com), kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Iako je prvobitno planirano da se ova aviolinija realizuje u 2024. godini, aviokompanija je sada potvrdila da će letovi biti uvedeni kao dio šire ekspanzije letova iz Berlina.

Eurowings je održavao aviooperacije između dva glavna grada 2013. i 2014. godine, a zatim ponovo 2019. godine, a letovi su se okončali u januaru 2020. godine.

Ruta je trebala biti nastavljena u martu te godine, ali je ponovno pokretanje otkazano zbog izbijanja pandemije koronavirusa.

Berlin se pridružuje postojećim Eurowings rutama iz Sarajeva prema Kölnu i Stuttgartu, čime se unapređuje povezanost Sarajeva sa Njemačkom i Evropom.