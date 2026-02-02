Južna interkonekcija je ključna: BiH nema vremena za čekanje

Vijeće Evropske unije usvojilo je uredbu o obaveznoj, postepenoj zabrani uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda. Sve članice EU podržale su takvu odluku, protiv su glasale samo Mađarska i Slovačka, dok je Bugarska bila suzdržana.
- Oslobađamo se štetne ovisnosti o ruskom plinu i u duhu solidarnosti i saradnje poduzimamo veliki korak prema autonomnoj energetskoj uniji – izjavio je ministar energetike Kipra, Mihael Damjanos (Michael), čija zemlja predsjedava Vijećem EU.
Rok do 1. marta
Uredbom je predviđeno da šest sedmica nakon što stupi na snagu, više neće biti moguće sklapati ugovore o uvozu ruskog plina, dok je za one koji su na snazi odobren prijelazni period. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a plina iz plinovoda od jeseni 2027. godine.
Za kršenje pravila EU predviđene su kazne od najmanje 2,5 miliona eura za fizička lica i najmanje 40 miliona eura za kompanije.
Do 1. marta ove godine države članice EU moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju snabdijevanja plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina.
- EU je donijela stratešku odluku, a to ide u korist SAD, da se trajno smanji potrošnja ruskog plina. Na primjeru Njemačke smo vidjeli da je moguće da se u roku od godinu dana preorijentira s ruskog na plin koji dolazi iz Nizozemske, tako da to objektivno nije nemoguće – komentirao je za „Avaz“ Damir Novotny, ekonomski analitičar iz Zagreba.
Kao država kandidat za članstvo u EU, BiH se mora prilagoditi evropskim pravilima, pa projekt Južne plinske interkonekcije iz dana u dan dobija na značaju.
Novotny pojašnjava da u terminal na Krku stiže plin iz Sjeverne Afrike, SAD, ali najviše iz Katara i Alžira, tako da su alternativni izvori za BiH dostupni.
Političke odluke
- Ključno je da se BiH poveže s jugom, a ne lancima iz Rusije, Mađarske i Srbije. Da se BiH priključi strateškim pravcima, koji dolaze preko Jadrana. Širit će se i terminal na Krku – ističe Novotny.
Prema njegovim riječima, plinifikacija je jedno od rješenja osiguravanja stabilnih izvora energije, ako se ne želi vratiti na ugalj, kojeg ima u BiH i na Kosovu.
- U BiH se sve svodi na političke odluke, pa i ono jednostavno postaje komplicirano, poput otvaranja mosta na Savi. Vremena nema, treba donositi odluke i priključiti se energetskim blokovima koji se formiraju na Jadranu – ističe ekonomski analitičar iz Zagreba.