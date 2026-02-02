Južna interkonekcija je ključna: BiH nema vremena za čekanje

Vijeće Evropske unije usvojilo je uredbu o obaveznoj, postepenoj zabrani uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda. Sve članice EU podržale su takvu odluku, protiv su glasale samo Mađarska i Slovačka, dok je Bugarska bila suzdržana.

- Oslobađamo se štetne ovisnosti o ruskom plinu i u duhu solidarnosti i saradnje poduzimamo veliki korak prema autonomnoj energetskoj uniji – izjavio je ministar energetike Kipra, Mihael Damjanos (Michael), čija zemlja predsjedava Vijećem EU.

Rok do 1. marta

Uredbom je predviđeno da šest sedmica nakon što stupi na snagu, više neće biti moguće sklapati ugovore o uvozu ruskog plina, dok je za one koji su na snazi odobren prijelazni period. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a plina iz plinovoda od jeseni 2027. godine.

Za kršenje pravila EU predviđene su kazne od najmanje 2,5 miliona eura za fizička lica i najmanje 40 miliona eura za kompanije.

Do 1. marta ove godine države članice EU moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju snabdijevanja plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina.