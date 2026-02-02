Još jedan strateški projekt s investicijama iz SAD: Berza Brčko donosi milijarde

- To su, prije svega, zakoni koji bi trebali da omoguće i poreske olakšice u smislu oslobađanja na određen period, na godinu ili dvije, poreza na dobit svih koji se registruju za poslovanje na našoj berzi. Ona bi trebala biti međunarodna, a u samoj komisiji koja bi nadgledala rad berze, uz domaće članove, bila bi i dva međunarodna stručnjaka – kazao je Milić za “Avaz”.

Prema riječima gradonačelnika Siniše Milića, finalna verzija zakona trebala bi biti usvojena do godišnjice proglašenja Distrikta, 8. marta, a nakon toga slijedi izrada drugih zakonskih rješenja koja trebaju da prate uspostavu berze.

Na jednoj od narednih sjednica Vlade Brčko distrikta BiH bit će usvojen Nacrt zakona o vrijednosnim papirima, što je prvi korak ka uspostavi berze Brčko distrikta BiH.

Objasnio je da su u timu američkih investitora ljudi koji dobro poznaju situaciju u BiH.

- Nama svakako godi njihova procjena da je Brčko distrikt u ovom trenutku najstabilnije područje za jedan ovakav finansijski poduhvat od koga bi direktnu korist mogla imati cijela BiH, jer ulazak američkog kapitala sigurno znači i povjerenje u institucije i možda dugoročno nagovještava stabilnost cijelog ovog prostora – naglašava Milić.

Podsjetimo, inicijativa za osnivanje Berze Brčko distrikta BiH ozvaničena je 20. novembra prošle godine, na svečanosti kojoj su prisustvovali investitori iz SAD, predstavnici Brčko distrikta BiH, zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Luis Krišok (Louis Crishock), otpravnik poslova Ambasade SAD Džon Ginkel (John)... koja je okončana simboličnim rukovanjem Milića i Gregoriana.

Evropa i SAD

Uz Južnu interkonekciju projekt Berze se tumači i kao još jedna najava snažnijeg angažmana SAD u BiH.

Gregorian je najavio da će berza biti veoma primamljiva za investitore u BiH, Evropi i SAD, a u njenom rukovodstvu bit će stručnjaci iz BiH i inostranstva.

Milić kaže da se o kapitalu do ovog trenutka najmanje govorilo, jer prioritet je stabilan zakonski okvir koji bi privukao investitore.

Sve rješavamo na principu dogovora

Projekt osnivanja Berze Brčko, na određen način, predstavlja i lekciju za cijelu BiH, slaže se Milić.

- Brčko je do jučer proglašavano neuralgičnom tačkom, a mi smo ovdje napravili bazični konsenzus, iako je riječ o istim političkim opcijama koje imamo na nivou entiteta ili BiH. Političke razlike ostavljamo po strani, dajući i vremenu da i ono utječe na rješavanje problema oko kojih se ne slažemo, a radimo na onom što je od zajedničkog interesa. Opredijeljeni smo da očuvamo autoritet institucija u kontekstu u kojem je on doveden u pitanje na nivou BiH. Sve rješavamo na principu dogovora i konsenzusa – poručuje Milić.

Milijarde zarobljene jer nemaju gdje biti plasirane

- Prema procjenama američkih investitora milijarde su zarobljene u BiH, zbog nemogućnosti njihovog plasmana. Ljudi se opredjeljuju da viškove novca čuvaju na bankama ili ulažu u nekretnine, a na ovaj način im se omogućava da trguju na berzi i dođu do novog kapitala. Zaista je veliki interes investicionih fondova i pravnih lica iz regiona. Neka dinamika govori da bi berza mogla profunkcionisati do kraja godine – ističe Milić.