Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAVEZNI URED

Prodaja piva koje sadrži alkohol njemačkih pivovara pala je za rekordnih 6%

Ogromno smanjenje dolazi jer mnogi potrošači ili smanjuju potrošnju ili radije kupuju bezalkoholno pivo

Pala prodaja piva koje sadrže alkohol. FENA

FENA

2.2.2026

Prodaja piva koje sadrži alkohol njemačkih pivovara pala je za rekordnih 6% na 7,8 milijardi litara (2,06 milijardi galona) u 2025. godini, pokazuju službeni podaci objavljeni u ponedjeljak.

To je najniža brojka od početka vođenja evidencije 1993. godine, saopćio je Savezni statistički ured (Destatis).

Kao takva, čak je i niža od one u pandemijskim godinama 2020. i 2021., kada su restorani i barovi bili podvrgnuti strogim ograničenjima u nastojanju da se obuzda širenje COVID-19.

Ogromno smanjenje dolazi jer mnogi potrošači ili smanjuju potrošnju ili radije kupuju bezalkoholno pivo, koje sada čini oko 10% tržišta za to piće.

# NJEMAČKA
# PIVOVARA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.