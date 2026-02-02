Prodaja piva koje sadrži alkohol njemačkih pivovara pala je za rekordnih 6% na 7,8 milijardi litara (2,06 milijardi galona) u 2025. godini, pokazuju službeni podaci objavljeni u ponedjeljak.

To je najniža brojka od početka vođenja evidencije 1993. godine, saopćio je Savezni statistički ured (Destatis).

Kao takva, čak je i niža od one u pandemijskim godinama 2020. i 2021., kada su restorani i barovi bili podvrgnuti strogim ograničenjima u nastojanju da se obuzda širenje COVID-19.

Ogromno smanjenje dolazi jer mnogi potrošači ili smanjuju potrošnju ili radije kupuju bezalkoholno pivo, koje sada čini oko 10% tržišta za to piće.