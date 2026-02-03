DRUGI DAN ZAREDOM

Dobre vijesti: Cijene nafte u padu

S obzirom na pad cijena nafte, očekuje se i pojeftinjenje cijena goriva na benzinskim pumpama

M. P.

3.2.2026

Cijene nafte pale su u utorak, drugi dan zaredom, dok su učesnici na tržištu procjenjivali mogućnost smirivanja tenzija između SAD-a i Irana, a jači dolar dodatno je vršio pritisak na cijene.

- Fjučersi na brent sirove nafte pali su za 34 centa, odnosno 0,5 posto, na 65,96 dolara po barelu, dok je američka West Texas Intermediate sirova nafta iznosila 61,81 dolar po barelu, što je pad od 32 centa, odnosno 0,5 posto - prenose mediji.

Cijene nafte pale su više od četiri posto u ponedjeljak nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao da Iran "ozbiljno razgovara" s Vašingtonom, što je signaliziralo smanjenje napetosti s članicom OPEC-a. Očekuje se da će Iran i SAD u petak u Turskoj nastaviti nuklearne pregovore, rekli su zvaničnici s obje strane, a Tramp je upozorio da bi, s velikim američkim ratnim brodovima koji se kreću prema Iranu, mogle uslijediti loše posljedice ako dogovor ne bude postignut.

Iranski predsjednik objavio je u utorak na X-u da pregovori sa SAD-om trebaju biti vođeni radi zaštite nacionalnih interesa Irana, sve dok se izbjegavaju "prijetnje i nerazumna očekivanja".

- Volatilna kretanja cijena nafte u posljednje četiri sedmice vođena su faktorom geopolitičkog rizika povezanog s ekspanzivnom vanjskom politikom trenutne američke administracije, posebno povremenim prijetnjama Iranu - rekao je Kelvin Vong (Kelvin Wong), viši tržišni analitičar u OANDA-i.

Na cijene je dodatno utjecao indeks američkog dolara, koji se kretao blizu najvišeg nivoa u više od sedmicu dana. Jači dolar smanjuje potražnju za sirovom naftom denominiranom u dolarima kod stranih kupaca.

S obzirom na pad cijena nafte, očekuje se i pojeftinjenje cijena goriva na benzinskim pumpama.

