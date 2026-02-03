Dobre vijesti: Cijene nafte u padu

Cijene nafte pale su u utorak, drugi dan zaredom, dok su učesnici na tržištu procjenjivali mogućnost smirivanja tenzija između SAD-a i Irana, a jači dolar dodatno je vršio pritisak na cijene.

- Fjučersi na brent sirove nafte pali su za 34 centa, odnosno 0,5 posto, na 65,96 dolara po barelu, dok je američka West Texas Intermediate sirova nafta iznosila 61,81 dolar po barelu, što je pad od 32 centa, odnosno 0,5 posto - prenose mediji.

Cijene nafte pale su više od četiri posto u ponedjeljak nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao da Iran "ozbiljno razgovara" s Vašingtonom, što je signaliziralo smanjenje napetosti s članicom OPEC-a. Očekuje se da će Iran i SAD u petak u Turskoj nastaviti nuklearne pregovore, rekli su zvaničnici s obje strane, a Tramp je upozorio da bi, s velikim američkim ratnim brodovima koji se kreću prema Iranu, mogle uslijediti loše posljedice ako dogovor ne bude postignut.