Poslodavci u FBiH radnicima mogu isplatiti neoporezivu naknadu do 300 KM mjesečno

Poslodavci u Federaciji BiH će i u narednom razdoblju moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026. godine.
Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH, na prijedlog dopremijera FBiH i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, podržalo je danas Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije BiH.
Navedena Uredba dio je niza mjera koje Vlada FBiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika.
- Cilj navedene mjere, koja je nastala kao produkt kontinuiranog dijaloga sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, je pružanje dodatne financijske podrške zaposlenima budući da se primjenom iste otvara prostor za rast primanja - kazao je dopremijer Kraljević.
Dodaje kako sukladno ovom propisu poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanji plaću koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembar 2025. godine.
Isplata pomoći zaposlenicima se može vršiti mjesečno za mjesec na koji se pomoć odnosi i to (tek po isteku tog mjeseca) u razdoblju od prvog dana narednog kalendarskog mjeseca, a najkasnije do zadnjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.
Poslodavac je dužan, do 7. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi Izvješće o isplati pomoći.
Porezna uprava će po prijemu navedenog Izvješća izvršiti kontrolu ispunjenosti uvjeta za isplatu pomoći propisanih ovom uredbom.
Inače, ponovno donošenje Uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima uz smanjenje zbirne stope doprinosa, nakon gotovo dva desetljeća, kroz izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH pokazuje opredjeljenje Vlade FBiH za reforme u oblasti rada koje dovode do stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i otvaranja novih radnih mjesta.