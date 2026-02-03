Poslodavci u FBiH radnicima mogu isplatiti neoporezivu naknadu do 300 KM mjesečno

Poslodavci u Federaciji BiH će i u narednom razdoblju moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026. godine.

Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH, na prijedlog dopremijera FBiH i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, podržalo je danas Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Navedena Uredba dio je niza mjera koje Vlada FBiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika.

- Cilj navedene mjere, koja je nastala kao produkt kontinuiranog dijaloga sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, je pružanje dodatne financijske podrške zaposlenima budući da se primjenom iste otvara prostor za rast primanja - kazao je dopremijer Kraljević.