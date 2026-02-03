Hoće li Bezos spriječiti otpuštanja u Washington Postu: Zaposleni traže reakciju

Dok zaposleni u Washington Postu i dalje ne znaju ništa o predstojećem krugu otpuštanja, čovjek za kojeg su se mnogi nadali da bi mogao ublažiti ili zaustaviti udarac, vlasnik Džef Bezos, ostao je nijem.

Do sada su tri pisma, koja su zaposlenici poslali Bezosu moleći ga da zaštiti izvještavanje Posta, ostala bez odgovora.

Prva molba upućena je Bezosu 25. januara, kada je oko 60 ljudi potpisalo pismo u kojem od Bezosa traže da zaštiti poslovanje kompanije.

Dva dana kasnije, zaposleni su poslali Bezosu pismo u kojem su ga zamolili da sačuva lokalno izvještavanje novina, za koje se kaže da su također u opasnosti od velikih rezova.

Krajem prošle sedmice, novinari su poslali pismo Bezosu pozivajući ga da izbjegava smanjenje izvještavanja o područjima koja su ključna za čitatelje.

Iako se glavni izvršni direktor Posta Vil Luis spominje u barem jednom od e-mailova, pisma su adresirana na Bezosa.

- Kao vlasnik, Bezos u konačnici donosi odluku o ovim rezovima - rekao je član osoblja Posta koji je potpisao jedno od pisama, ali nije bio ovlašten da komentariše.

Glasnogovornik Posta odbio je komentarisati glasine o otpuštanjima.