Vrijeme za jačanje veza BiH i Saudijske Arabije: "Naša saradnja ima puno veći potencijal od sadašnjeg"

Vijeće stranih investitora (FIC), koje okuplja kompanije sa stranim kapitalom u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Key Consultingom, organiziralo je okrugli stol posvećen mogućnostima širenja poslovnih ideja i privredne saradnje sa zemljama Zaljeva, s posebnim fokusom na Saudijsku Arabiju.

Niz sporazuma

Izvršni direktor FIC-a Nedim Makarević istaknuo je da je glavni predavač na tom događaju ljekar Željko Hanžek iz Hrvatske, koji učesnicima predstavlja svoj uspješni poslovni model.

Makarević je pojasnio da je Hanžek, nakon dugogodišnjeg profesionalnog angažmana u Austriji i Hrvatskoj, karijeru nastavio u Saudijskoj Arabiji, gdje je kroz privatne kontakte i iskustvo uspostavio niz bilateralnih trgovinskih sporazuma. Njegov rad, kako je dodao, doprinio je i otvaranju Ambasade Republike Hrvatske u Rijadu.

- Nama, kojima je Saudijska Arabija prijateljska zemlja, posebno nakon iskustava iz 90-ih, zaista je nevjerovatno da nismo uspjeli ostvariti ni djelić takvih rezultata. Ovim događajem želimo otvoriti prostor da, koristeći primjere uspješnih modela, unaprijedimo saradnju sa Saudijskom Arabijom - rekao je Makarević.

Govoreći o trenutnom nivou odnosa između BiH i Saudijske Arabije, naglasio je da ne postoje respektabilni ugovori niti zadovoljavajuća bilateralna razmjena.

- Naša saradnja se uglavnom svodi na odlazak na hadž i umru, te uvoz hurmi. U nekim segmentima postoji angažman nevladinih ili vjerskih organizacija, ali velikih privrednih projekata nema ni na vidiku. Ovo je pokušaj da to promijenimo - dodao je.

Otvoreni za saradnju

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici FIC-a, koji inače broji 85 članica.

- Naše članice su od kraja 90-ih do danas uložile više od 10 milijardi KM u BiH, te zapošljavaju više od 20.000 radnika. One predstavljaju važan segment bh. privrede, posebno zato što dolaze iz zemalja poput Njemačke, Austrije i Nizozemske. Strani kapital povećava sigurnost države, a nama je to prijeko potrebno - naglasio je Makarević.

Poslovni konsultant Željko Hanžek istaknuo je da dvadeset godina radi kao savjetnik u različitim kompanijama na području država Zaljeva, te da je sakupio iskustva i informacije koje mogu pomoći bh. privredi da se uspješnije predstavi tržištima Zaljeva.

- Danas ću govoriti o tome šta je potrebno učiniti i na koji način započeti saradnju koju tamošnja strana iskreno želi i za koju je otvorena - poručio je Hanžek u uvodnom obraćanju.