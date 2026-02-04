Međunarodne kreditne agencije potvrdile rejting za BiH: Stabilni izgledi, ali izazovi postoje

Međunarodne kreditne rejting agencije S&P Global Ratings i Moody's Ratings potvrdile su kreditni rejting Bosne i Hercegovine, uz stabilne izglede, ukazujući na otpornost domaće ekonomije, ali i na rastuće fiskalne i političke izazove u narednom periodu.

Agencija S&P Global Ratings zadržala je kreditni rejting Bosne i Hercegovine na nivou B+ sa stabilnim izgledima.

Prema procjenama S&P-a, budžetski deficit će rasti počevši od ove godine, prvenstveno kao posljedica predizborne potrošnje. Očekuje se da će prosječni budžetski deficit iznositi oko 2,1% BDP-a do 2029. godine, dok bi javni dug mogao porasti na približno 25% BDP-a u istom periodu.

Stabilni izgledi

Stabilni izgledi, prema ocjeni analitičara S&P-a, odražavaju ravnotežu između solidnog ekonomskog rasta i ograničenih vanjskih neravnoteža, nasuprot rastućim fiskalnim pritiscima i ograničenoj političkoj efikasnosti uoči općih izbora.

Složen institucionalni okvir i politički zastoji i dalje predstavljaju značajan rizik za donošenje i provođenje ekonomskih politika. Kao važan faktor stabilnosti ističe se aranžman valutnog odbora, koji podrazumijeva fiksni kurs konvertibilne marke prema euru i pruža važan politički oslonac domaćoj ekonomiji.

U izvještaju S&P-a se također navodi da se u narednom periodu očekuje ograničen napredak u ključnim reformama vezanim za proces pristupanja Evropskoj uniji i Inicijativu za rast Zapadnog Balkana, posebno uoči održavanja općih izbora.

Istovremeno, Moody's Ratings je potvrdio dugoročni kreditni rejting Bosne i Hercegovine na nivou B3 sa stabilnim izgledima. Prema ocjeni Moody'sa, ograničena politička saradnja unutar Bosne i Hercegovine i dalje usporava donošenje ključnih zakona i provođenje reformi, što negativno utiče na efikasnost ekonomskih politika. Iako su političke tenzije oslabile u odnosu na raniji period, one i dalje predstavljaju značajan ograničavajući faktor za unapređenje kreditnog profila zemlje.

Nizak nivo javnog duga

Moody’s procjenjuje da će se fiskalni rezultat Bosne i Hercegovine umjereno pogoršati usljed rasta socijalne potrošnje, ali naglašava da relativno nizak nivo javnog duga i dalje predstavlja važan faktor podrške kreditnom rejtingu. Očekuje se da će ukupna zaduženost javnog sektora ostati povoljna u poređenju sa zemljama sličnog rejtinga, uprkos rastu fiskalnih pritisaka.

Prema izvještaju Moody'sa, ekonomski rast Bosne i Hercegovine trebao bi ostati umjeren i uglavnom otporan na političke tenzije, iako strukturna ograničenja i budući uticaj mehanizma Evropske unije za oporezivanje ugljenika predstavljaju izazove za dugoročnu konkurentnost privrede.

Stabilni izgledi obje rejting agencije odražavaju procjenu da će postojeća politička ravnoteža, aranžman valutnog odbora i nizak nivo zaduženosti javnog sektora omogućiti Bosni i Hercegovini da zadrži trenutni kreditni rejting u srednjoročnom periodu.