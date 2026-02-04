Velike gužve na granicama EU prisilile Brisel na odgodu pune primjene EES sistema

Usljed velikih gužvi koje se očekuju na granicama Evropske unije tokom ljetnih mjeseci, Brisel je saopćio da Sistem ulaska/izlaska (EES) neće u punoj snazi stupiti na snagu 10. aprila 2026. godine.

Prema informacijama iz Evropske komisije, Brisel će državama članicama omogućiti određenu fleksibilnost u ljetnim mjesecima, kako bi se ublažile potencijalne gužve.

- S obzirom na zabrinutosti u vezi sa predstojećom letnjom sezonom, ugrađena je dodatna fleksibilnost i za letnji period. Države članice, ukoliko je potrebno, mogu produžiti period postepenog uvođenja do septembra - potvrdio je portparol Evropske komisije Markus Lamert.

Širenje biometrijske tehnologije već je naišlo na početne probleme, uzrokujući značajna kašnjenja za putnike u avio-saobraćaju.

Na aerodromima gdje je EES operativan, putnici iz Velike Britanije, SAD-a i drugih zemalja izvan EU koji su izuzeti od vize moraju registrovati svoje biometrijske podatke u namjenskim prostorijama.

U početku je prag za zemlje EU za registraciju dolazaka iz trećih zemalja bio postavljen na samo 10 posto. Od 9. januara, taj se broj povećao na 35 posto, a sistem je uveden na desetinama dodatnih aerodroma i luka.

Od 10. aprila 2026. godine, države članice su obavezne implementirati EES tehnologiju na svim graničnim prijelazima i registrovati sve državljane trećih zemalja koji ulaze u zemlju.

Međutim, nakon ovog datuma, države članice će i dalje moći djelimično obustaviti rad EES-a gdje je to potrebno tokom dodatnog perioda od 90 dana, uz mogućnost produženja od 60 dana kako bi se pokrio vrhunac ljetne sezone.

Za putnike ovo znači da će i dalje moći ručno dobiti pečat u pasoš tokom narednih mjeseci.

EES, za razliku od „starog“ načina ulaska, podrazumijeva da putnici izađu iz vozila i daju otisak četiri prsta desne ruke. Također, putnici će biti fotografisani, čime se uspostavlja tzv. biometrijska identifikacija.