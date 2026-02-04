Video / Zahvaljujući Seadu Deliću: Narod Glogove i drugih mjesta dobio benzinsku pumpu i trgovinu

Na putu do Srebrenice, u mjestu Glogova koja pripada Općini Bratunac, nedavno je Sead Delić, uspješni Bošnjak koji živi i radi u SAD otvorio benzinsku pumpu i trgovinu.

Zaposlio je pet ljudi s tog područja. I imaju posla. Za „Avaz“ je govorila radnica Osmana Musić.

- Za sve ovo je zaslužan Sead Delić i on je idejni tvorac da otvori ovdje benzinsku pumpu i trgovinu koja uveliko pomaže mještanima koji su ranije morali ići u Bratunac po osnovne namirnice. Plata je dobra, uslovi su dobri, posla ima, ljudi svraćaju – govori Osmana Musić za „Dnevni avaz“.

Šta je još poručila, pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.