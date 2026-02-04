Nema kraja sapunici oko kupovine Radišićeve zgrade

Uprava za indirektno oporezivanje BiH proslijedila je danas žalbu Pravobranilaštva BiH na javnu nabavku u vezi kupovine zgrade “Grand Trade” u Banjoj Luci vrijednu 99,5 miliona KM Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, saznaje CAPITAL.

Ovo znači da se šestomjesečna sapunica oko kupovine zgrade od Mileta Radišića, povezanog sa porodicom Milorada Dodika kumovskim vezama, vraća na početak i da neće skorije završiti.

Kako je CAPITAL-u rečeno u UIO, više detalja o ovom sporu više neće iznositi dok traje ovaj postupak.

- Postupak je još uvijek u toku. UIO je danas proslijedila žalbu Pravobranilaštva BiH drugostepenom organu – Kancelariji za razmatranje žalbi BiH. S obzirom na to da je postupak u toku, UIO ne može iznositi više detalja - rečeno je CAPITAL-u u UIO BiH.

Žalba, tužba, taksa

UIO je ranije odbio žalbu Pravobranilaštva BiH pod izgovorom da ova pravosudna institucija nema status stranke u postupku.

Žalba je podnesena nakon što je UIO izabrala “Grand Trade” za najpovoljnijeg ponuđača, kada je i Pravobranilaštvo BiH podnijelo prvu tužbu Sudu BiH, ali koja je odbačena zbog preuranjenosti.

Potom je tužba podnesena zbog donošenja zaključka kojim se odbija žalba Pravobranilaštva da joj nije omogućen status stranke postupku.

Sud BiH je 11. decembra 2025. godine, po tužbi odlučio da UIO nije smjela da odbije žalbu i da Pravobranilaštvo može biti stranka u postupku.

Tada je sud odredio Kancelariju za razmatranje žalbi BiH kao drugostepeni organ.