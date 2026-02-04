Nema kraja sapunici oko kupovine Radišićeve zgrade

Uprava za indirektno oporezivanje BiH proslijedila je danas žalbu Pravobranilaštva BiH na javnu nabavku u vezi kupovine zgrade “Grand Trade” u Banjoj Luci vrijednu 99,5 miliona KM Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, saznaje CAPITAL.
Ovo znači da se šestomjesečna sapunica oko kupovine zgrade od Mileta Radišića, povezanog sa porodicom Milorada Dodika kumovskim vezama, vraća na početak i da neće skorije završiti.
Kako je CAPITAL-u rečeno u UIO, više detalja o ovom sporu više neće iznositi dok traje ovaj postupak.
- Postupak je još uvijek u toku. UIO je danas proslijedila žalbu Pravobranilaštva BiH drugostepenom organu – Kancelariji za razmatranje žalbi BiH. S obzirom na to da je postupak u toku, UIO ne može iznositi više detalja - rečeno je CAPITAL-u u UIO BiH.
Žalba, tužba, taksa
UIO je ranije odbio žalbu Pravobranilaštva BiH pod izgovorom da ova pravosudna institucija nema status stranke u postupku.
Žalba je podnesena nakon što je UIO izabrala “Grand Trade” za najpovoljnijeg ponuđača, kada je i Pravobranilaštvo BiH podnijelo prvu tužbu Sudu BiH, ali koja je odbačena zbog preuranjenosti.
Potom je tužba podnesena zbog donošenja zaključka kojim se odbija žalba Pravobranilaštva da joj nije omogućen status stranke postupku.
Sud BiH je 11. decembra 2025. godine, po tužbi odlučio da UIO nije smjela da odbije žalbu i da Pravobranilaštvo može biti stranka u postupku.
Tada je sud odredio Kancelariju za razmatranje žalbi BiH kao drugostepeni organ.
UIO je kao jedan od razloga zbog kojih Pravobranilaštvo ne može da učestvuje navodio i razlog da nije uplaćena taksa, što je Sud BiH također odbio i odredio da nije ni dužno da je plaća.
Ipak, ovim rješenjima i presudama nije poništena kupovina Radišićeve zgrade, ali se sasvim sigurno ova javna nabavka zapetljala do te mjere da joj niko ne nazire rješenje ni kraj.
Podsjetimo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je 1. aprila prošle godine javni poziv za kupovinu zgrade za smještaj zaposlenih u Banja Luci čija je vrijednost gotovo 100 miliona maraka.
Nabavka zgrade je bila podijeljena na dva lota. Prvi se odnosi na kupovinu postojećeg objekta za smještaj zaposlenih i prateće opreme za glavnu kancelariju sjedišta UIO BiH, vrijednosti 66,6 miliona KM. Drugim lotom tražen prostor za Regionalni centar Banja Luka, vrijedan 32 miliona KM.
Odluka o izboru “Grand Trade” je objavljena 24. jula 2025. godine.
Više pokušaja kupovine – bez uspjeha
UIO je više puta u posljednjih nekoliko godina putem javnog poziva pokušavala da kupi objekat u koji bi smjestila svoje zaposlene, a kao jedini ponuđač se redovno javljala kompanija “Grand Trade”.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije, usvojio je i zaključke kojima je pozvana UIO BiH da odustane od kupovine zgrade u vlasništvu Mileta Radišića.
Inače, u javnosti i kroz medije se godinama provlači da se ovaj tender namješta Radišiću, zbog čega je objekat u javnosti dobio i kolokvijalni naziv „kumova zgrada“.