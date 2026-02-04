Tijelo biznismena pronađeno na Kipru: Istraga u toku

Vlasti na Kipru potvrdile su da je tijelo pronađeno prošlog mjeseca na plaži na jugu zemlje pripadalo Vladislavu Baumgertneru, bivšem generalnom direktoru ruskog giganta Uralkali.

Baumgertner je postao poznat svjetskoj javnosti 2013. godine nakon dramatičnog hapšenja u Bjelorusiji, što je izazvalo ozbiljan diplomatski i ekonomski sukob između Minska i Moskve.

Policija britanske vojne baze na Kipru saopštila je da je DNK analiza potvrdila identitet 53-godišnjeg biznismena, čiji je nestanak iz doma u Limasolu prijavljen 7. januara. Njegovo tijelo pronađeno je sedmicu kasnije na plaži Avdimu, koja se nalazi pod jurisdikcijom britanskih vojnih baza. Istraga o uzroku smrti još uvijek je u toku, a porodica je obaviještena o tragičnom ishodu, piše Washington Post, prenosi Blic.rs.

Pozadina sukoba: Hapšenje koje je potreslo tržište

Baumgertner je bio na čelu Uralkalija, najvećeg svjetskog proizvođača potaše, u trenutku kada je kompanija odlučila raskinuti saradnju s bjeloruskim partnerom Belarusian Potash Co. Taj potez, koji je prijetio da obori svjetske cijene vještačkog đubriva, bjeloruske vlasti su doživjele kao ekonomsku sabotažu.

U septembru 2013. godine, nakon eskalacije spora, Baumgertner je namamljen u Minsk na razgovore, gdje je odmah uhapšen i stavljen u kućni pritvor. Tek dva mjeseca kasnije izručen je Rusiji, pod optužbom za zloupotrebu položaja i nanošenje štete bjeloruskoj ekonomiji. Analitičari su ovo hapšenje ocijenili kao direktnu odmazdu režima Aleksandra Lukašenka zbog povlačenja iz zajedničkog izvoznog sporazuma.

Život u egzilu na Kipru

Posljednjih nekoliko godina Baumgertner je živio povučeno u Limasolu, gradu poznatom po brojnoj ruskoj iseljeničkoj zajednici.

Prema dostupnim informacijama, živio je u stanu iznad svojih poslovnih prostorija, a okolnosti pod kojima je nestao i završio na udaljenoj plaži predmet su intenzivne policijske istrage.