Niskotarifna kompanija najavila letove za BiH

Eurowings i ove godine nastavlja povezivati Mostar sa Štutgartom (Stuttgartom) i Dizeldorfom (Düsseldorfom) izravnim letovima, čime putnicima pruža još jednostavnije i ugodnije planiranje putovanja, objavili su iz mostarskog aerodroma.

Letovi za Štutgart započinju početkom maja, a tokom ljetne sezone dostupni su jednom do dva puta sedmično.

Povezanost se nastavlja i u jesenskom razdoblju, dok su dodatni letovi planirani i tokom praznika, od kraja decembra 2026. do početka januara 2027.

Letovi za Štutgart prometovat će od 2. maja do 25. jula jednom sedmično, od 28. jula do 24. oktobra dvaput tjedno, dok će se u zimskoj sezoni letjeti od 22. decembra 2026. do 5. januara 2027.

Direktni letovi za Dizeldorf dostupni su od maja do kraja oktobra, s pojačanim brojem letova tijekom glavnog dijela ljetne sezone, kada su na raspolaganju dva leta sedmično.

Letovi za Dizeldorf prometovat će od 2. maja do 18. jula jednom tjedno, od 21. jula do 5. septembra dvaput tjedno, te od 12. septembra do 31. oktobra ponovno jednom sedmično.