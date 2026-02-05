TIBiH: Privilegovani investitori obesmislili cilj energetske tranzicije u BiH

Mali broj privilegovanih investitora godinama je koristio većinu podsticaja u sektoru obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, čime je obesmišljen cilj energetske tranzicije i otvoren prostor za korupciju - upozoreno je danas uoči konferencije "Transparentnost u tranziciji: Prevencija korupcije u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE)", koju je danas u Sarajevu organizirao Transparency International u BiH (TIBiH).

Menadžer za odnose sa javnošću TIBiH Srđan Traljić istakao je da prevencija korupcije u sektoru obnovljivih izvora energije predstavlja jednu od ključnih oblasti u BiH, posebno imajući u vidu da je tokom prethodne decenije, kroz proces energetske tranzicije i različita zakonska rješenja, prikupljan novac od građana koji je trebao biti usmjeren na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Urađena analiza

Napomenuo je da je ova organizacija uradila analizu koja se odnosi upravo na taj period, a koja će danas biti predstavljena relevantnim učesnicima na konferenciji.

- Analiza je pokazala da je jedan mali broj velikih privatnih investitora, privilegovanih proizvođača, zauzeo većinu dinamičkih kvota, iskoristio većinu podsticaja, dogovorio visoke otkupne cijene te se u takvoj situaciji obesmislio sam cilj energetske tranzicije, a to je da se što veći broj građana uključi u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora - naveo je Traljić.

Kako je pojasnio, takva praksa otvorila je prostor za korupcijske rizike u procesu zauzimanja dinamičkih kvota u procesu raspodjele podsticaja.

- Sve to je uticalo na pad povjerenja investitora u ovu oblast i pad povjerenja građana u institucije - istakao je.

Po njegovim riječima, u posljednje vrijeme došlo je do pomjeranja tih rizika sa procesa raspodjele dinamičkih kvota i podsticaja na proces priključenja na mrežu, gdje je postoji veliko interesovanje.

- Tu Elektroprenos BiH i elektrodistribucije jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta da podnesu toliki broj zahtjeva - kazao je Traljić, dodajući da u tom procesu postoje prijave i informacije o pojavi korupcije.

Zbog toga je, kaže, Transparency International BiH predložio konkretna rješenja koja idu u dva pravca.

- Jedan pravac se odnosi na transparentne liste čekanja procesa priključenja na mrežu gdje bi i elektrodistribucije i Elektroprenos BiH bili obavezni da vode transparentne liste i objavljuju transparentno raspoložive kapacitete da bi investitori mogli da imaju pravovremene informacije - naglasio je Traljić.

Upozorio je i na nedostatke novih zakona o obnovljivim izvorima energije koje su usvojili bh. entiteti.

- Također, novi zakoni o obnovljivim izvorima koje su usvojili entiteti nisu do kraja riješili ključni problem, a to je cjepkanje projekata - rekao je Traljić, pojašnjavajući da su pojedini investitori gradili velika postrojenja, koja su zatim formalno dijeljena na više manjih elektrana do 150 kilovata da bi ostvarili pravo na podsticaje.

Naglasio je da, iako je sistem podsticaja izmijenjen novim zakonima, problem nije u potpunosti otklonjen.

Novi zakoni

- Sistem podsticaja se promijenio novim zakonima tako da je to cjepkanje obesmišljeno, međutim nije obesmišljeno sa stanovišta koncesija jer cijepanjem tih projekata pojedini investitori izbjegavaju zaključivanje koncesionih ugovora i na taj način su oštećeni javni budžeti, tako da imamo i manje novca na računima javnih prihoda po tom osnovu - upozorio je Traljić.

Istakao je da se i dalje ogromnim iznosima novca podstiče proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora sredstvima koja se prikupljaju kroz račune za struju, odnosno kroz namete koje plaćaju građani.

Medijima se obratio i predstavnik Privredne komore Švedske i Norveške Slobodan Nešković, koji je ocijenio da je za efikasnu prevenciju korupcije u sektoru obnovljivih izvora energije neophodno urediti zakonodavni okvir na način da bude precizan i jasan, bez prostora za proizvoljna tumačenja.

Naglasio je da ključnu ulogu u borbi protiv korupcije ima sudska vlast te da su efikasno tužilaštvo i sudovi najdjelotvorniji mehanizam prevencije.

Nešković je zaključio da, kada je riječ o prerogativima za uspješan razvoj obnovljivih izvora energije, posebno važno pitanje predstavlja način finansiranja, kao i proces pribavljanja potrebnih dozvola, upozoravajući da komplikovane i dugotrajne procedure otvaraju prostor za korupciju.