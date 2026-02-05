EBRD uložila više od 800 miliona eura u Srbiju tokom 2025. godine

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uložila je tokom protekle godine više od 800 miliona eura u Srbiju kroz 42 projekta, i to njaviše u privatnom sektoru, s posebnim fokusom na jačanje otpornosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

"S više od 800 milijuna eura uloženih tijekom 2025. godine, ukupan iznos koji je EBRD do danas plasirao u Srbiji premašio je 10 milijardi eura, što svjedoči o snazi i kvaliteti naših partnerstava u zemlji. Uz kontinuirano jačanje našeg regionalnog centra u Beogradu, ostajemo posvećeni daljem proširenju aktivnosti u cilju jačanja otpornosti i konkurentnosti gospodarstva Srbije“, kazao je regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan Matteo Colangeli.

Prema njegovim riječima, gotovo polovica ukupnih ulaganja EBRD u Srbiji u prošloj godini plasirana je putem mreže partnerskih financijskih institucija, lokalnih banaka i lizing kompanija, prvenstveno u korist malih i srednjih poduzeća.

Ta sredstva su stavljana na raspolaganje kroz širok spektar ciljanih financijskih proizvoda, namijenih poticanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, unapređenju pristupa financiranja za poduzeća koja vode mladi i žene, kao i jačanju trgovinskih aktivnosti, priopćeno je iz EBRD-a.

Colengeli je kazao kako je investicijski ekosustav Srbije ostao jedan od prioriteta EBRD, pri čemu je program „Star Venture“ podržao 31 startup s visokim potencijalom rasta i omogućio obuku za više od 200 poduzetnika u ranoj fazi razvoja.

U korporativnom sektoru, EBRD je lokalnim kompanijama osigurao financiranje za rast i održivost u proizvodnom, farmaceutskom, poljoprivredno-prehrambenom i tehnološkom sektoru

Također istaknuto je da je ekološka infrastruktura nastavila biti među prioritetima, uz pokretanje programa unapređenja kvalitete zraka, usmjerenog na zamjenu zagađujućih kotlovnica i uvođenje alternativnih, održivih sustava grijanja u nekoliko srbijanskih gradova.

Iz EBRD-a su priopćili da su doprinijeli jačanju i ozelenjivanju energetskog sektora Srbije, pružajući učinkovitu tehničku pomoć u okviru provedbe druge aukcije za obnovljive izvore energije.

Tom aukcijom dodijeljeno je ukupno 645 MW kapaciteta kroz 10 projekata vjetroelektrana i solarnih elektrana, čime je osigurana konkurentnija, čista energija za srbijansko gospodarstvo.

EBRD spada među vodeće institucionalne investitore u Srbiji, s više od 10,6 milijardi eura uloženih kroz ukupno 404 projekta do danas, priopćeno je iz te banke.