Vlada FBiH donijela uredbu kojom se omogućava da se radnicima isplati neoporeziva pomoć

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Uredbu o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini. Ovom uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći radnicima od strane poslodavca, dinamika i visina isplate, kao i način realizacije.

Kako je obrazloženo, ovom uredbom je omogućeno poslodavcima da svojim radnicima mogu isplatiti do 300 KM mjesečno na ime pomoći s ciljem ublažavanja posljedica povećanja troškova života, na način da se radnicima povećaju primanja iz osnova radnog odnosa, a bez dodatnog opterećenja poslodavaca po osnovu plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja.

Plaćanje u ratama

U skladu s danas donesenom Uredbom, pravo na ovu pomoć ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa Zakonom o radu.

Pomoć mogu isplatiti poslodavci koji redovno isplaćuju plaće i uplaćuju doprinose za zaposlene u skladu sa važećim propisima, te nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja propisana Zakonom o doprinosima, kao i izuzetno, ukoliko su zaključili sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o odgodi ili plaćanju obaveza u ratama, u skladu s posebnim propisima koji ovo reguliraju i uredno izmiruju obaveze u skladu sa zaključenim sporazumom.

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći svojim radnicima do 300 KM mjesečno u skladu s finansijskim mogućnostima i pravilima propisanim ovom uredbom. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći radniku i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Uredbom je propisano i da se ova pomoć može isplatiti za mjesece od januara do juna 2026. godine, a isplata pomoći za juni ove godine može se izvršiti najkasnije do 31.7.2026. godine.

Propisano je i da poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanji plaću koja mu je obračunata i isplaćena za novembar 2025. godine. Plaća za novembar prošle godine, u smislu ove odredbe, je plaća bez uvećanja za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, odnosno druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu sa propisima o radu.

Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Uredba propisuje i da se isplata pomoći zaposlenicima može vršiti mjesečno za mjesec na koji se pomoć odnosi i to tek po isteku tog mjeseca, u periodu od prvog dana, a najkasnije do zadnjeg dana narednog kalendarskog mjeseca. Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos i uslovi isplate pomoći radnicima. Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava na pomoć, obavezno se donose u pisanom obliku.

Porezna ispostava

Danas donesenom Uredbom propisano je i da je poslodavac dužan, do 7. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi izvještaj o isplati pomoći. Porezna uprava će po prijemu ovog izvještaja izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova za isplatu pomoći propisanih ovom uredbom. Obrazac izvještaja sastavni je dio Uredbe.

Porezna uprava je dužna zbirne podatke iz ovih izvještaja dostaviti Federalnom ministarstvu finansija do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Ministarstvo će mjesečno dostavljati Vladi Federacije BiH informaciju o izvršenim isplatama, u skladu sa ovom uredbom, s ciljem praćenja njenih efekata.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje važiti 30.6.2026. godine.