U bh. gradu otvoren pogon za preradu voća i povrća

Investicija vrijedna više miliona maraka počela je davati prve plodove.

U Kaknju je otvoren novi industrijski pogon za preradu domaćeg voća i povrća, a uprava firme već najavljuje velike planove za budućnost.

Međunarodna MSH Group investirala je preko 10 miliona konvertibilnih maraka u moderno proizvodno postrojenje u naselju Bilješevo kod Kaknja. Kompanija specijalizovana za preradu voća i povrća odlučila se za ovu lokaciju prije tri godine, dok je sa radom zvanično počela u proteklih nekoliko mjeseci. Trenutno u pogonu radi 20 radnika, ali to je tek početak širenja kapaciteta, piše austrijski Kosmo.at.

Direktor firme Muamer Balihodžić upoznao je posjetioce sa trenutnim procesima proizvodnje i budućim ciljevima razvoja. Naglasio je da MSH Group posmatra Kakanj kao dugoročno sjedište svog poslovanja u Bosni i Hercegovini. Kompanija planira povećati broj zaposlenih na oko 70 radnika, čime bi postala jedan od najznačajnijih poslodavaca u prehrambenom sektoru regije.

Novo postrojenje nedavno je obišla visoka delegacija koju su predvodili načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević, kantonalni ministar poljoprivrede Jasmin Čajić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra, te šef općinske službe za privredu Mirza Fazlić.

Vrhunski standardi i izvoz

Kako navode iz kompanije, investicija je realizovana prema najstrožim međunarodnim standardima. Posebna pažnja posvećena je zaštiti okoliša, sigurnosti na radu i vrhunskom kvalitetu proizvoda. Proizvodi MSH Group već su stigli do prodajnih polica, a koriste se i kao sirovine za renomirane svjetske proizvođače hrane.

Općina Kakanj pratila je cijeli proces razvoja kao partner investitoru u administrativnim i institucionalnim pitanjima. Lokalna administracija je ponovila svoju odlučnost da pruži punu podršku svim domaćim i stranim investitorima. Ovakva saradnja pokazuje da lokalna zajednica može biti efikasan servis za razvoj ozbiljnog biznisa.

Podrška lokalnim poljoprivrednicima

Jedna od najvećih prednosti ove investicije je stvaranje pouzdanog partnera za otkup proizvoda lokalnih poljoprivrednika. Oni sada mogu isporučivati svoje voće i povrće firmi MSH Group bez brige o naplati potraživanja ili plasmanu na tržište. Ovo stvara stabilan lanac snabdijevanja koji direktno pomaže opstanku domaćih gazdinstava.

Tokom posjete se razgovaralo i o programima podsticaja Općine Kakanj i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Cilj je usmjeriti finansijska sredstva poljoprivrednicima koji žele proširiti svoju proizvodnju. Kantonalni Institut za zdravlje i sigurnost hrane obećao je podršku svim učesnicima u lancu kako bi finalni proizvodi zadovoljili najviše sigurnosne i kvalitativne norme.