Vrijednost Bitcoina naglo pala: Cijena ispod 70.000 dolara

Vrijednost kriptovalute Bitcoin bilježi snažan pad na tržištu. Trenutno jedan Bitcoin vrijedi 65.432 američka dolara (108.539 KM), što je gotovo 11 posto manje u odnosu na prethodni dan.

Koliko je cijena ove kriptovalute promjenjiva pokazuje podatak da je danas u ponoć iznosila 72.992 dolara (121.079 KM). Poređenja radi, u oktobru prošle godine vrijednost jednog Bitcoina dostigla je 126.198 dolara (209.338 KM), što je tada bila najviša zabilježena cijena od 2008. godine, otkada ova kriptovaluta postoji.

U posljednja četiri mjeseca vrijednost Bitcoina smanjena je za ukupno 60.766 dolara, odnosno za 48,15 posto. Ovo je prvi put otkako je Donald Tramp (Donald Trump) ponovo izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je cijena Bitcoina pala ispod 70.000 dolara.

Na pad vrijednosti Bitcoina utječe više faktora. Među najvažnijima su:

Prodaja Bitcoina od strane velikih investitora, što stvara dodatni pritisak na cijenu, što je česta pojava nakon perioda rasta;

Smanjeno interesovanje investitora za rizičnu imovinu, kakve su kriptovalute, uz veće usmjeravanje ka sigurnijim oblicima ulaganja;

Privremena obustava kupovine Bitcoina od strane velikih investicionih fondova;

Prodaja Bitcoina od strane rudara radi pokrivanja troškova „rudarenja“;

Globalna ekonomska i politička nesigurnost.

Bitcoin je prva kriptovaluta na svijetu koja nije pod kontrolom centralne banke niti bilo koje kompanije. Njegova vrijednost temelji se na ograničenoj ponudi, potražnji, tehnologiji i povjerenju korisnika, te se formira tržišno – u zavisnosti od toga koliko su ljudi spremni platiti za njega.