Jedan od direktora kompanije Bechtel o Južnoj interkonekciji: Vidjet ćemo možemo li išta uraditi s vlastima

- Energetska stabilnost je obaveza svih vlada u svijetu, tako je i u balkanskoj regiji gdje postoji napor da se stanovništvu omogući više opcija i smanji zavisnost od ruskog gasa koji je još uvijek jedini dostupan u nekim mjestima kao što je Sarajevo. Radimo u regiji na tome da pronađemo mogućnosti kako bi proširili opcije, posebno u smislu nabavke američkog LNG-a preko Grčke ili preko Hrvatske. Mislim da će taj novi koridor biti u fokusu u narednom periodu - poručio je Siberel.

Atlantsko vijeće je organizovao samit na kojem se govorilo o Balkanu i mogućnostima razvoja, a na jednom od panela gostovao je i Siberel. Tom prilikom se osvrnuo na projekat Južne plinske interkonekcije u Bosni i Hercegovini.

Izvršni direktor za regionalna i korporativna pitanja američke građevinske kompanije Bechtel Džastin Siberel (Justin Siberell) govorio je na Balkans Forward Summitu, tom prilikom se osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu i planove koje ova kompanija ima vezano za Južnu plinsku interkonekciju.

Voditelj panela ga je pitao za optimistične najave u vezi s tim projektom, međutim Siberel ističe da neće biti lako.

- Da je lako, mi ne bismo bili tu. Zapravo je prilično teško, iskreno. Ovdje su ambasadori u publici koji znaju s čim se suočavamo u ovim projektima. Stvar je u zakonima koji imaju problem s privlačenjem investicija... Neke promjene se moraju desiti da bi nam bilo lakše doći, kao što su to uradili u Sjevernoj Makedoniji - naveo je izvršni direktor Bechtela.

Siberell je kazao da bi projekat Južne plinske interkonekcije omogućio BiH da preko terminala za ukapljeni prirodni gas na Krku u Hrvatskoj uveze američki gas. Istaknuo je da je riječ o projektu koji podržava trenutna američka administracija i koji su podržavale i ranije američke administracije.

- Mi smo analizirali projekat, mislimo da je jako interesantan, nedavno smo o tome razgovarali u Sarajevu, i mi mislimo da je to projekt koji se definitivno može finansirati, jer se radi o projektu koji će generisati prihod. Dakle, finansiranje nije problem, izgradnja nije poseban problem, problem je politički, domaći, i na koji način će oni ići naprijed. Mi jesmo zainteresovani, ali vidjećemo možemo li išta uraditi s vlastima. Čini se da namjera postoji, ali je komplikovano. Mi još nismo imali privilegiju da radimo u BiH, radili smo u susjednim zemljama, ovo bi bio sjajan projekt da počnemo, ali vidjet ćemo - rekao je on.