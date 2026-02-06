Bitcoin se strmoglavio ispod 65.000 dolara: Cijena pala gotovo 50% za četiri mjeseca

Veliki gubici bitcoina ubrzali su se jučer, nakon što je kriptovaluta pala 13% i strmoglavila se ispod nivoa od 65.000 dolara do sredine popodneva. Time je nastavljen istorijski loš period za najvrijedniju digitalnu imovinu na svijetu, prenosi Forbes.

Dalje pogoršanje tokom dana

Bitcoin je pao ispod nivoa od 70.000 dolara prvi put poslije više od godinu dana, oko 6:30 ujutru po istočnom vremenu, ali su se gubici tokom dana dodatno produbili.

Pad je gurnuo bitcoin ispod 65.000 dolara nešto poslije 15 časova. Neposredno prije 16 časova trgovao se i oko 62.500 dolara. Ovi nivoi cijena nijesu zabilježeni još od oktobra 2024.

Pad od rekordnog maksimuma

Bitcoin je pao skoro 50% u odnosu na svoj istorijski maksimum od 126.080 dolara, dostignut 6. oktobra 2025. godine.

Geopolitički i tržišni razlozi

Cijene bitcoina počele su da opadaju sredinom januara zbog geopolitičke nestabilnosti. Uzrok su hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i prijetnje predsjednika Donalda Trampa da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom. Investitori su se okrenuli sigurnijim oblicima imovine, što je dovelo do rasta cijena zlata i srebra na istorijske maksimume.

Prema mišljenju stručnjaka, Trampova nominacija Kevina Vorša za predsjednika Federalnih rezervi također je uticala na pad bitcoina, uprkos Voršovom pozitivnom stavu prema kriptovalutama.

Analitičarke Deutsche Banke, Marion Labur i Kamila Siazon, pad su pripisale "masovnim povlačenjima sredstava iz institucionalnih ETF-ova", fondova koji obuhvataju diverzifikovanu imovinu i kojima se može brzo trgovati na berzi. Pad bitcoina dešava se i u kontekstu rasprodaje tehnoloških akcija, koja je u posljednjoj trgovačkoj sedmici spustila Nasdaq za 4,8%.

Udari na trgovačke platforme

Trgovačke platforme, čiji su rezultati u velikoj mjeri povezani sa stanjem na tržištu kriptovaluta, takođe su osjetile udarac zajedno sa bitcoinom. Akcije Robinhooda pale su 9% nešto prije 15 časova i sada su u padu od 36% od početka godine. Akcije Coinbasea, koje su godinu počele na oko 236 dolara, pale su na 150,4 dolara.

Istorijska volatilnost

Iako se trenutni krah produbljuje, bitcoin se ponovo nalazi u poznatoj fazi volatilnosti viđenoj i prethodnih godina. Kriptovaluta je dostigla tadašnji maksimum blizu 69.000 dolara u novembru 2021. godine, da bi tokom naredne godine potonula oko 78%, na ispod 16.000 dolara.

Bitcoin je snažno porastao 2025. godine nakon izbora Trampa, koji je prethodne godine vodio kampanju sa snažnom pro-kripto platformom. Tramp je u martu uspostavio državne rezerve bitcoina i ublažio sprovođenje regulative nad kriptovalutama.

Pad bitcoina dolazi u trenutku kada Tramp zagovara agresivnu spoljnu politiku, praćenu širokim carinama i prijetnjama vojne intervencije u zemljama poput Kolumbije i Grenlanda. Trampova administracija ima okvirni sporazum sa Grenlandom, ali nije jasno da li on uključuje vlasništvo koje predsjednik priželjkuje. To je zaprijetilo da naruši višedecenijske sporazume koje SAD imaju sa članicama NATO-a.