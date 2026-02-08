Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAPOŠLJAVANJE OKO 70 RADNIKA

Moderna fabrika počinje s radom, iza svega stoji poznati bh. biznismen

Posebnu pažnju privlači činjenica da je postrojenje na ekološkoj mapi svijeta označeno kao "zeleno", jer će u proizvodnji koristiti solarnu energiju i magnete

Triton produkcija. Facebook

Z. V.

8.2.2026

U Brčko distrikt BiH privodi se kraju izgradnja nove fabrike aluminijskih profila, jedne od najvećih investicija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine u posljednjim godinama. 

Ukupna vrijednost ulaganja u izgradnju objekta i proizvodne kapacitete premašuje 17 miliona eura, a planirano je zapošljavanje oko 70 radnika.

Fabrika će biti većinski orijentisana na izvoz, dok se početak probnog rada očekuje na proljeće ove godine. Posebnu pažnju privlači činjenica da je postrojenje na ekološkoj mapi svijeta označeno kao “zeleno”, jer će u proizvodnji koristiti solarnu energiju i magnete, čime se značajno smanjuje negativan uticaj na okoliš.

Ove informacije objavljene su na Facebook stranici Triton produkcija, iz koje je najavljeno da će upravo oni imati privilegiju da snime proizvodnju prvog aluminijskog profila u novoj fabrici.

Vlasnik kompanije Heez Aluminijum je poznati tuzlanski biznismen Azmir Husić, koji je posljednjih godina realizovao više značajnih investicija, uključujući i izgradnju stambenih objekata u Tuzli, podsjeća BiznisInfo.ba.

Iz kompanije je ranije saopćeno da će radna snaga dominantno biti angažovana s područja Brčko distrikta, što ovom projektu daje dodatni lokalni razvojni značaj.

S obzirom na obim proizvodnje, velike količine sirovina i izvoz gotovih proizvoda, očekuje se i intenzivno korištenje međunarodne riječne luke u Brčkom, što bi moglo dodatno ojačati logistički sektor Distrikta.

Ova investicija bi, prema ocjenama lokalne zajednice, mogla predstavljati snažan podsticaj i drugim domaćim i stranim investitorima da ulažu u Brčko distrikt BiH, posebno u oblasti industrije i izvozne proizvodnje.

# BRČKO DISTRIKT
# FABRIKA
# TRITON PRODUKCIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.