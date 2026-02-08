Moderna fabrika počinje s radom, iza svega stoji poznati bh. biznismen

U Brčko distrikt BiH privodi se kraju izgradnja nove fabrike aluminijskih profila, jedne od najvećih investicija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine u posljednjim godinama.

Ukupna vrijednost ulaganja u izgradnju objekta i proizvodne kapacitete premašuje 17 miliona eura, a planirano je zapošljavanje oko 70 radnika.

Fabrika će biti većinski orijentisana na izvoz, dok se početak probnog rada očekuje na proljeće ove godine. Posebnu pažnju privlači činjenica da je postrojenje na ekološkoj mapi svijeta označeno kao “zeleno”, jer će u proizvodnji koristiti solarnu energiju i magnete, čime se značajno smanjuje negativan uticaj na okoliš.

Ove informacije objavljene su na Facebook stranici Triton produkcija, iz koje je najavljeno da će upravo oni imati privilegiju da snime proizvodnju prvog aluminijskog profila u novoj fabrici.

Vlasnik kompanije Heez Aluminijum je poznati tuzlanski biznismen Azmir Husić, koji je posljednjih godina realizovao više značajnih investicija, uključujući i izgradnju stambenih objekata u Tuzli, podsjeća BiznisInfo.ba.