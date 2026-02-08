Vlada FBiH izdvaja sredstva: 15 miliona KM za rudnik Banovići

Nedavno je usvojen budžet Vlade Federacije BiH za 2026. godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM, a budžetom su planirana i sredstva za dokapitalizaciju Rudnika mrkog uglja Banovići. Ministar finansija Federacije BiH Toni Kraljević za „Avaz“ je kazao da se radi o iznosu od 15 miliona KM. Mehanizacija stara Pitali smo koliko su značajna ova sredstva za rudnik Banovići.



- Rudnik će raspoloživa novčana sredstva usmjeriti u nove investicije, s ciljem unapređenja proizvodnog procesa i jačanja tehničke stabilnosti sistema. Naime, u proteklih nekoliko godina u rudniku nije bilo značajnijih investicionih ulaganja u damper kamione i bagere, što je dodatno otežavalo proizvodnju i negativno utjecalo na tehničku pouzdanost i stabilnost rada. Sredstva su uglavnom usmjeravana u projekt transportnog sistema vrijednog blizu 57 miliona KM, koji je prije nekoliko mjeseci zvanično pušten u rad – kazao je direktor RMU Banovići Rasim Dostović za „Avaz“.

Iako rudnik već dvije godine posluje pozitivno, iz uprave ističu da se proizvodnja i dalje odvija uz zastarjelu mehanizaciju, što predstavlja ozbiljan izazov za održavanje kontinuiteta pozitivnog poslovanja. - Upravo iz tog razloga neophodna je dodatna podrška Vlade, kako bi se omogućila modernizacija opreme, povećala efikasnost rada i osigurala dugoročna održivost poslovanja, kao i elektorenergetska stabilnost države, s obzirom na to da smo mi rudnik koji ispunjava svoje obaveze prema JP „Elektroprivreda BiH“ – kazao je Dostović. Ulaganja su ključna Važnost ulaganja u modernizaciju i razvoj rudnika predstavljaju ulaganja u stabilnost proizvodnje, potvrdili su nam i iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dodavši da rudarski sektor nije dovoljno stabilan da iznese energetsku strategiju koju planiraju u narednom periodu.

