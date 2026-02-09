Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠOKANTNE BROJKE

Čavalić objavio podatke o padu broja zaposlenih u trgovinama: Neradna nedjelja će sama sebe ukinuti

Ne postoji zemlja na svijetu sa sličnim rješenjem. Postoji i dragstor-ekonomija koju razvija ova odluka. Šta je cilj?

Admir Čavalić. Facebook

M. P.

9.2.2026

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić objavio je zabrinjavajuće podatke koji svjedoče o padu broja uposlenih u trgovinama na malo u Federaciji BiH.

Još prošle godine Čavalić je govorio o opasnostima od uvođenja zabrane rada nedjeljom.

- Zabrana rada nedjeljom sama će se od sebe ukinuti - smatra ekonomista i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić.

Čavalić ističe kako nema potrebe da to neko najavljuje ili provodi, osudivši objavljivanje lažnih plakata na društvenim mrežama u kojima se aktuelna opozicija predstavlja kao zagovornik "ukidanja neradne nedjelje".

Pad zaposlenosti u trgovinama. Facebook

Neradne nedjelje nema, potcrtava Čavalić, ističući kako postoji zabrana rada samo nekih prodajnih objekata nedjeljom u Federaciji BiH bez Orašja, RS i Brčko distrikta.

- Ne postoji zemlja na svijetu sa sličnim rješenjem. Postoji i dragstor-ekonomija koju razvija ova odluka. Šta je cilj? Da radnik radi nedjeljom oko 1 ili 2 ujutru u dragstoru ili na benzinskoj pumpi? Ili, pak, u kladionici, pekari i slično - upitao je Čavalić

Podaci. Facebook

Još jednom ponavlja da će se zabrana rada nedjeljom sama od sebe ukinuti.

- Počelo je s političkim izuzećem Orašja i čuvanjem u ladici još sedam drugih potencijalnih izuzeća. Nastavilo se s obećanjima vlasti "16+2" i "mogu porodice raditi" - kazao je.

Nastavit će se dalje s petljanjem. Samo je pitanje da li će završiti kada svi prestanu vjerovati u taj notorni zakon ("car je go") kao u slučaju Zavidovića ili, pak, kad svi postanu dragstori, naveo je Čavalić.

Crna Gora je nedavno ukinuta zabranu rada nedjeljom nakon što je Ustavni sud ovu odluku proglasio neustavnom.

# ADMIR ČAVALIĆ
# NERADNA NEDJELJA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.