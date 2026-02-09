Čavalić objavio podatke o padu broja zaposlenih u trgovinama: Neradna nedjelja će sama sebe ukinuti

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić objavio je zabrinjavajuće podatke koji svjedoče o padu broja uposlenih u trgovinama na malo u Federaciji BiH.
Još prošle godine Čavalić je govorio o opasnostima od uvođenja zabrane rada nedjeljom.
- Zabrana rada nedjeljom sama će se od sebe ukinuti - smatra ekonomista i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić.
Čavalić ističe kako nema potrebe da to neko najavljuje ili provodi, osudivši objavljivanje lažnih plakata na društvenim mrežama u kojima se aktuelna opozicija predstavlja kao zagovornik "ukidanja neradne nedjelje".
Neradne nedjelje nema, potcrtava Čavalić, ističući kako postoji zabrana rada samo nekih prodajnih objekata nedjeljom u Federaciji BiH bez Orašja, RS i Brčko distrikta.
- Ne postoji zemlja na svijetu sa sličnim rješenjem. Postoji i dragstor-ekonomija koju razvija ova odluka. Šta je cilj? Da radnik radi nedjeljom oko 1 ili 2 ujutru u dragstoru ili na benzinskoj pumpi? Ili, pak, u kladionici, pekari i slično - upitao je Čavalić
Još jednom ponavlja da će se zabrana rada nedjeljom sama od sebe ukinuti.
- Počelo je s političkim izuzećem Orašja i čuvanjem u ladici još sedam drugih potencijalnih izuzeća. Nastavilo se s obećanjima vlasti "16+2" i "mogu porodice raditi" - kazao je.
Nastavit će se dalje s petljanjem. Samo je pitanje da li će završiti kada svi prestanu vjerovati u taj notorni zakon ("car je go") kao u slučaju Zavidovića ili, pak, kad svi postanu dragstori, naveo je Čavalić.
Crna Gora je nedavno ukinuta zabranu rada nedjeljom nakon što je Ustavni sud ovu odluku proglasio neustavnom.