Voli: Protiv smo radne nedjelje, nećemo raditi dok se ne postigne zajedničko rješenje

Kompanija Voli saopštila je da je protiv radne nedjelje i najavila da neće raditi nedjeljom dok se ne postigne zajedničko rješenje.

- Kompanija Voli protivi se tome da nedjelja bude radni dan i smatra da se pitanje rada nedjeljom mora rješavati isključivo kroz širok, inkluzivan i otvoren dijalog svih relevantnih aktera, uz puno uvažavanje interesa privrede, zaposlenih, potrošača i države. I pored činjenice da je odlukom Ustavnog suda Crne Gore otvorena mogućnost da marketi rade nedjeljom, kompanija Voli neće raditi nedjeljom sve dok se ne postigne konačan društveni dogovor i dok se ne donese jasno, precizno i ustavno utemeljeno zakonsko rješenje - saopšteno je iz kompanije Voli.

Smatraju da zakonsko rješenje ne smije nikoga diskriminisati i da mora obezbijediti ravnopravan položaj svih učesnika na tržištu, bez selektivne primjene propisa.

Dodaju i da, ukoliko Skupština Crne Gore odluči da nedjelja i dalje ostane neradni dan, smatraju da je neophodno da važe sljedeća pravila:

Benzinske pumpe nedjeljom smiju prodavati isključivo naftne derivate i mogu imati otvorene ugostiteljske objekte, ali ne smiju prodavati prošireni asortiman roba koje čine standardnu ponudu marketa;

Na pijacama je nedjeljom dozvoljena prodaja poljoprivrednih i mliječnih proizvoda, što se odnosi na sve prodavnice i objekte koji posluju u okviru pijaca;

Pekare ne bi smjele da proširuju svoj asortiman van osnovnih pekarskih proizvoda.

- Ostavljanje mogućnosti da navedeni subjekti posluju na način isti ili sličan onom koji je postojao za vrijeme važenja neustavnog člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini narušilo bi tržišnu ravnotežu i dovelo do nelojalne konkurencije. Istovremeno, svjesni smo da je neradna nedjelja u Crnoj Gori posebno osjetljivo pitanje, imajući u vidu da se država u velikoj mjeri oslanja na turizam, te da ovo pitanje utiče kako na ukupan utisak turista, tako i na prihode državnog budžeta - naglašavaju iz kompanije Voli.

U Voliju smatraju da je neophodno normirati rješenje koje je ustavno prihvatljivo, ekonomski opravdano i jednako primjenjivo na sve, uz jasno definisana pravila i bez izuzetaka koji dovode do nejednakog tretmana i diskriminacije učesnika na tržištu.

- Smatramo da Vlada do optimalnog rješenja, koje će biti održivo i primjenjivo u praksi, mora doći kroz razgovore sa svim socijalnim partnerima i predstavnicima privrede i poslodavaca, naročito iz sektora trgovine. Posebno ističemo da socijalni partner, odnosno predstavnik poslodavaca koji je učestvovao u dosadašnjim razgovorima ignoriše predloge sektora trgovine i predlaže rješenja koja nijesu usaglašena sa privredom i poslodavcima, a po svemu sudeći ni sa predstavnicima radnika. Kompanija Voli ostaje otvorena za dijalog i spremna je da, zajedno sa socijalnim partnerima i državnim institucijama, doprinese pronalaženju rješenja koje će biti u interesu cjelokupne crnogorske privrede i društva- piše u saopštenju kompanije Voli.