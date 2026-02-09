Voli: Protiv smo radne nedjelje, nećemo raditi dok se ne postigne zajedničko rješenje

Ostavljanje mogućnosti da navedeni subjekti posluju na način isti ili sličan onom koji je postojao za vrijeme važenja neustavnog člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini narušilo bi tržišnu ravnotežu, naglašavaju iz kompanije Voli

Z. V.

9.2.2026

Kompanija Voli saopštila je da je protiv radne nedjelje i najavila da neće raditi nedjeljom dok se ne postigne zajedničko rješenje.

- Kompanija Voli protivi se tome da nedjelja bude radni dan i smatra da se pitanje rada nedjeljom mora rješavati isključivo kroz širok, inkluzivan i otvoren dijalog svih relevantnih aktera, uz puno uvažavanje interesa privrede, zaposlenih, potrošača i države. I pored činjenice da je odlukom Ustavnog suda Crne Gore otvorena mogućnost da marketi rade nedjeljom, kompanija Voli neće raditi nedjeljom sve dok se ne postigne konačan društveni dogovor i dok se ne donese jasno, precizno i ustavno utemeljeno zakonsko rješenje - saopšteno je iz kompanije Voli.

Smatraju da zakonsko rješenje ne smije nikoga diskriminisati i da mora obezbijediti ravnopravan položaj svih učesnika na tržištu, bez selektivne primjene propisa.

Dodaju i da, ukoliko Skupština Crne Gore odluči da nedjelja i dalje ostane neradni dan, smatraju da je neophodno da važe sljedeća pravila:

Benzinske pumpe nedjeljom smiju prodavati isključivo naftne derivate i mogu imati otvorene ugostiteljske objekte, ali ne smiju prodavati prošireni asortiman roba koje čine standardnu ponudu marketa;

Na pijacama je nedjeljom dozvoljena prodaja poljoprivrednih i mliječnih proizvoda, što se odnosi na sve prodavnice i objekte koji posluju u okviru pijaca;

Pekare ne bi smjele da proširuju svoj asortiman van osnovnih pekarskih proizvoda.

- Ostavljanje mogućnosti da navedeni subjekti posluju na način isti ili sličan onom koji je postojao za vrijeme važenja neustavnog člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini narušilo bi tržišnu ravnotežu i dovelo do nelojalne konkurencije. Istovremeno, svjesni smo da je neradna nedjelja u Crnoj Gori posebno osjetljivo pitanje, imajući u vidu da se država u velikoj mjeri oslanja na turizam, te da ovo pitanje utiče kako na ukupan utisak turista, tako i na prihode državnog budžeta - naglašavaju iz kompanije Voli.

U Voliju smatraju da je neophodno normirati rješenje koje je ustavno prihvatljivo, ekonomski opravdano i jednako primjenjivo na sve, uz jasno definisana pravila i bez izuzetaka koji dovode do nejednakog tretmana i diskriminacije učesnika na tržištu.

- Smatramo da Vlada do optimalnog rješenja, koje će biti održivo i primjenjivo u praksi, mora doći kroz razgovore sa svim socijalnim partnerima i predstavnicima privrede i poslodavaca, naročito iz sektora trgovine. Posebno ističemo da socijalni partner, odnosno predstavnik poslodavaca koji je učestvovao u dosadašnjim razgovorima ignoriše predloge sektora trgovine i predlaže rješenja koja nijesu usaglašena sa privredom i poslodavcima, a po svemu sudeći ni sa predstavnicima radnika. Kompanija Voli ostaje otvorena za dijalog i spremna je da, zajedno sa socijalnim partnerima i državnim institucijama, doprinese pronalaženju rješenja koje će biti u interesu cjelokupne crnogorske privrede i društva- piše u saopštenju kompanije Voli.

