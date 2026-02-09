Krediti i grantovi Evropske investicijske Banke (EIB): Šta BiH dobija od 822 miliona eura EIB-a?

Nepovratni grantovi čine gotovo 25 miliona eura, ili oko 17 posto plasiranog iznosa, a dodjeljuju se kao podrška za realizaciju niza projekata.

U Bosni i Hercegovini je 2025. godine plasirano 150 miliona eura kredita, nepovratnih grantova i garancija Evropske investicione banka (EIB), pokazuju podaci EIB-a. Ovim novcem su pokrenute investicije vrijedne više od 250 miliona eura, jer sredstva EIB-a prati učešće domaćih institucija ili grantovi Evropske unije (EU).

Najveći od finansiranih projekata je Vjetropark Poklečani u Posušju, snage 132 megavata (MW) i vrijedan skoro 200 miliona eura. Zahvaljujući njemu, BiH je preuzela vodeću poziciju u regiji po ulaganju sredstava EIB-a u obnovljive izvore energije. EIB je plasirala 103 miliona eura u ovu vjetroelektranu, čijom izgradnjom mostarska „Elektroprivreda HZ HB“ planira povećati godišnju proizvodnju struje za skoro 20 posto.

Manji rizik

Jedan od finansiranih projekata EIB-a je proširenje i opremanje Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci. On uključuje izgradnju Klinike za onkologiju, Medicinskog fakulteta, Srednje medicinske škole, transfuziologije, mikrobiologije te psihijatrije do 2029. godine. Skoro 20 miliona eura je plasirano kroz podršku malim i srednjim preduzećima, kojima su krediti plasirani posredstvom komercijalnih banaka, uz grant od 3,3 miliona eura za kompanije koje zapošljavaju žene, mlade i ranjive grupe.

Garancije, koje čine približno 2 miliona eura ukupnog iznosa, su podrška kroz Evropski investicioni fond, te omogućavaju domaćim bankama da lakše i uz manji rizik kreditiraju firme koje zapošljavaju mlade, žene ili osobe s invaliditetom.

Ekološka prihvatljivost

EIB je uveo novu vrstu podrške stabilnosti sistema, u okviru koje će pružiti tehničku pomoć Centralnoj banci BiH da kvalitetnije procjenjuje klimatske rizike, što znači da će naše banke uskoro strožije ocjenjivati ekološku prihvatljivost projekata koje planira kreditirati. EIB je prošle godine u zemlje zapadnog Balkana plasirala ukupno 822 miliona eura, čime je mobilisano ukupno 1,5 milijardi eura novih investicija u energetiku, transport, zdravstvo, obrazovanje te podršku malim i srednjim preduzećima.