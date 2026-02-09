BiH uvodi carine od 30 posto na uvoz čelika

Bosna i Hercegovina planira, po modelu iz susjedne Srbije, uvesti povećane carine na uvoz čelika i čeličnih proizvoda u iznosu od 30%, na period od 200 dana. Prijedlog je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na zahtjev kompanije Nova Željezara Zenica, a o njemu će se nakon javnih konsultacija izjasniti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, piše Capital.

Uvoz u BiH armaturne mreže . Agencija za statistiku BiH/Capital

Podaci resornog ministarstva pokazuju opravdanost ovakve odluke, s obzirom na to da je ukupan uvoz armaturnih mreža u Bosnu i Hercegovinu prošle godine porastao za čak 192,87% u odnosu na četverogodišnji prosjek. Najveći pritisak na domaće tržište zabilježen je iz Srbije, odakle je uvezeno preko 9.000 tona, što je skok od 408% u poređenju s periodom između 2021. i 2024. godine. Drastičan rast uvoza iz Italije i Turske Pored Srbije, značajan rast uvoza zabilježen je i iz Italije, s uvezenih 7.794 tone, što je dvostruko više nego ranije. Posebno je kritičan uvoz iz Turske, gdje betonski čelik u kolutu bilježi rast od nevjerovatnih 885% u odnosu na četverogodišnji prosjek, dok je uvoz betonskog čelika u šipkama veći za 229,56%.

Uvoz u BiH rebrastog betonskog čelika . Agencija za statistiku BiH/Capital