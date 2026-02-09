Nova akvizicija Rusmira Hrvića: Kupio je sarajevsku mljekaru s tradicijom dugom sedam decenija

Protekla godina je za AS Holding godina investicija. Jedan od najutjecajnijih bh. privrednika Rusmir Hrvić nastavlja istim tempom. Kako Akta.ba saznaje ova kompanija preuzela je Milkos od dosadašnjeg vlasnika Nedima Čauševića.

Prema zvaničnim podacima, kao novi vlasnik Milkosa vodi se kompanija UPI Star (Mustafa Hrvić), koja je javnosti postala poznata nakon što je AS Holding putem nje kupio konditorske brendove slovenačke kompanije Žito.

AS Holding već posluje u mliječnoj industriji, s obzirom na to da u svom sastavu ima mljekaru u Zenici, kao i niz drugih prehrambenih kompanija.

Pregovori traju od novembra prošle godine, ali se čekala zvanična potvrda.

Njegova preduzetnička priča počinje još 1988. godine, kada su njegov stric Sulejman Hrvić i strina Azra otvorili malu trgovinu mješovitom robom u selu Vukovo kod Jelaha. Mladi Rusmir je tada pomagao u porodičnoj prodavnici, stječući prve poslovne vještine.

U kompaniju AS se aktivno uključuje 1995. godine, odmah nakon fakulteta, preuzimajući funkciju zamjenika direktora. Pod njegovim rukovodstvom firma bilježi kontinuiran rast i transformiše se u moćnu grupaciju poznatu kao AS Group.

Danas grupacija obuhvata 17 brendova koji posluju na desetinama tržišta u oblastima prehrambene i tekstilne industrije. Među članicama su kompanije poput Agrokomerca, Klasa, Oaze, Svjetlostkomerca, Napretka, Solane Tuzla i Fortituda. AS Group zapošljava hiljade radnika i izvozi proizvode širom svijeta.

Njegova posljednja velika poslovna akvizicija realizovana je, također ove godine, preko sarajevske kompanije UPI Star, kojom je preuzeo konditorski segment slovenskog Žita, dijela Podravke. Transakcija, vrijedna 8,6 miliona eura, uključuje prepoznatljive brendove Šumi i Gorenjka, čime je AS Group dodatno ojačala prisustvo na regionalnom tržištu.

Sedam decenija tradicije i razvoja

S druge strane, sarajevska mljekara Milkos zauzima posebno mjesto u historiji prehrambene industrije Bosne i Hercegovine. Njeni počeci sežu u 1953. godinu, kada je, uz podršku UNICEF-a, osnovana s misijom da pomogne u ishrani djece u poslijeratnom Sarajevu. Bila je to jedna od prvih organizovanih mljekara u zemlji, a s vremenom je postala važan dio privrednog sistema, prvo kao samostalno preduzeće, zatim u sastavu IPK Sarajevo, te kasnije u okviru UPI sistema.

Milkos je dugi niz godina bio sinonim za stabilnu proizvodnju i kvalitet. Taj kontinuitet prekinut je početkom ratnih dešavanja 1992. godine, nakon čega je mljekara zapala u teško razdoblje koje je potrajalo više od decenije.

Preokret je uslijedio 2004. godine, kada je kompaniju preuzela firma Teloptic na čelu sa Nedimom Čauševićem, koja je postala jedini vlasnik. Privatizacija je donijela novi početak, Teloptic se obavezao da preuzme sve finansijske obaveze, sačuva postojeće radnike i otvori nova radna mjesta. Obećanja su ispunjena, a time je stvoren temelj za obnovu i modernizaciju proizvodnje. Nakon uspješne privatizacije do danas je uloženo preko 30 miliona KM u nove objekte i opremu.

Do 2007. godine, Milkos je radio u sarajevskom naselju Pofalići, u blizini centra grada. Međutim, s obzirom na svakodnevni priliv cisterni sa svježim mlijekom, takva lokacija više nije bila praktična ni za kompaniju ni za lokalno stanovništvo. Zato je donijeta strateška odluka da se izgradi nova mljekara u industrijskoj zoni Hadžići. Uloženo je u najsavremeniju opremu i tehnologiju, čime je Milkos dobio kapacitete u skladu s evropskim standardima i potrebama savremenog tržišta.

Milkos danas proizvodi širok spektar mliječnih prerađevina – od svježeg i tetrapak mlijeka, preko jogurta, kefira i pavlaka, do sireva, namaza, sokova i vode.

Farma Spreča

U okviru saradnje s Teloptic-om, Milkos je u Kalesiji izgradio modernu farmu “Spreča”, koja se ubraja među najopremljenije na Balkanu. Ova farma dnevno proizvodi između 16.000 i 18.000 litara mlijeka, što pokriva gotovo trećinu potreba mljekare.

Ostatak sirovine obezbjeđuje mreža od oko 1.500 kooperanata, koji zajednički isporučuju dodatnih 40.000 litaramlijeka svakog dana. Na taj način, Milkos ne samo da održava domaću proizvodnju, već i aktivno podržava razvoj lokalnog stočarstva.

Kompanija danas izvozi između 20 i 25 posto svoje proizvodnje, uglavnom u zemlje CEFTA regije – Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju. Najbolje rezultate ostvaruje na tržištima Crne Gore i Makedonije.

Vrijednost kapitala mljekare Milkos iznosi 26,9 miliona KM, a prošle godine poslovala je sa 15.805.024 KM prihoda i 135.853,00 KM dobiti.