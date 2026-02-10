Šamar političarima u našoj zemlji: Dok čeka BiH, Bechtel već gradi najmoderniji autoput u regiji

Američka građevinska kompanija Bechtel posljednjih mjeseci pokazuje snažan interes za velike infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući Jadransko-jonski autoput u dužini od oko 100 kilometara, kao i najzahtjevnije dionice autoputa između Konjica i Mostara, među kojima je i tunel Prenj – jedan od tehnički najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5C, piše Biznisinfo.ba

Dok se o tim projektima u BiH i dalje uglavnom govori na nivou planova i priprema, Bechtel u susjednoj Srbiji već privodi kraju najmoderniji autoput u regiji – Moravski koridor, koji se često navodi kao primjer brzine i efikasnosti realizacije velikih infrastrukturnih projekata.

112 kilometara za manje od sedam godina

Izgradnja Moravski koridor zvanično je započela 15. decembra 2019. godine. Radove na ovom 112 kilometara dugom autoputu, koji povezuje Koridor 10 i Koridor 11 kroz centralnu Srbiju, izvodi američko-turski konzorcij Bechtel – Enka.

Prema aktuelnim najavama, cijeli koridor trebao bi biti u potpunosti otvoren u septembru ove godine. To znači da je više od 110 kilometara autoputa izgrađeno za manje od sedam godina – u vremenu u kojem se u Bosni i Hercegovini često i dionice od pet do deset kilometara grade gotovo isto toliko dugo.