Šamar političarima u našoj zemlji: Dok čeka BiH, Bechtel već gradi najmoderniji autoput u regiji

Američka građevinska kompanija Bechtel posljednjih mjeseci pokazuje snažan interes za velike infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući Jadransko-jonski autoput u dužini od oko 100 kilometara, kao i najzahtjevnije dionice autoputa između Konjica i Mostara, među kojima je i tunel Prenj – jedan od tehnički najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5C, piše Biznisinfo.ba
Dok se o tim projektima u BiH i dalje uglavnom govori na nivou planova i priprema, Bechtel u susjednoj Srbiji već privodi kraju najmoderniji autoput u regiji – Moravski koridor, koji se često navodi kao primjer brzine i efikasnosti realizacije velikih infrastrukturnih projekata.
112 kilometara za manje od sedam godina
Izgradnja Moravski koridor zvanično je započela 15. decembra 2019. godine. Radove na ovom 112 kilometara dugom autoputu, koji povezuje Koridor 10 i Koridor 11 kroz centralnu Srbiju, izvodi američko-turski konzorcij Bechtel – Enka.
Prema aktuelnim najavama, cijeli koridor trebao bi biti u potpunosti otvoren u septembru ove godine. To znači da je više od 110 kilometara autoputa izgrađeno za manje od sedam godina – u vremenu u kojem se u Bosni i Hercegovini često i dionice od pet do deset kilometara grade gotovo isto toliko dugo.
Najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji
Moravski koridor je najveći putni infrastrukturni projekat u Srbiji i ujedno prvi digitalni autoput na Balkanu.
Projektovan je za brzine do 130 km/h, a opremljen je savremenom digitalnom infrastrukturom, uključujući 5G mrežu i sisteme za povezivanje vozila sa softverskim platformama, u skladu s evropskim standardima.
Krajem prošle godine otvorena je nova dionica Vrnjačka Banja – Vrba kod Kraljeva, u dužini od 14,3 kilometra, dok je već ranije završena gotovo polovina trase od veze s autoputem Beograd – Niš do Vrnjačke Banje. U toku su radovi na posljednjem segmentu Kraljevo – Čačak, gdje će se koridor povezati s autoputem Miloš Veliki.
Autoput koji mijenja unutrašnju mapu Srbije
Moravski koridor prostire se dolinom tri rijeke – Zapadne, Južne i Velike Morave – i povezuje gradove u kojima živi više od 500.000 stanovnika, među kojima su Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac.
Zbog svog položaja, ovaj autoput ima i širi regionalni značaj. Koristiće ga i vozači iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Nišu, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj, čime se znatno skraćuje vrijeme putovanja prema jugu Balkana.
Skup, ali brz projekat
Vrijednost osnovnog ugovora o izgradnji Moravskog koridora iznosi oko 800 miliona eura, dok je Srbija naknadno obezbijedila i dodatni kredit od 260 miliona eura, uz garanciju britanske izvozne kreditne agencije UKEF, kako bi se radovi dodatno ubrzali.
Pored same saobraćajnice, projekat obuhvata i regulaciju riječnih tokova u dužini od 68 kilometara, čime se trajno rješava problem poplava u ovom dijelu Srbije.
Zašto je Bechtel važan za BiH
Primjer Moravskog koridora često se navodi kao pokazatelj kako Bechtel realizuje kompleksne projekte – brzo, tehnički napredno i uz strogu kontrolu rokova. Upravo zbog toga se u dijelu bh. javnosti i struke sve češće ističe da bi uključivanje ove kompanije u projekte poput Jadransko-jonskog autoputa ili tunela Prenj moglo značajno ubrzati izgradnju ključne saobraćajne infrastrukture u BiH.
Dok Bosna i Hercegovina još čeka da najveći projekti pređu iz faze planiranja u fazu gradnje, susjedna Srbija već dobija unutrašnju mrežu modernih autoputeva – i to uz pomoć kompanije koja je spremna graditi i najzahtjevnije dionice.