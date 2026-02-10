Iz Aerodroma Tuzla za "Avaz": Avionom do Kelna, Hamburga, Mastrihta i Malmea

Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT) priprema se za značajan razvoj – krajem marta očekuje se dolazak drugog baznog aviona Wizz Aira, što će dodatno povećati kapacitete aerodroma i omogućiti širenje mreže destinacija.

Direktor aerodroma, Dževad Halilčević za "Avaz" je kazao da je prvi bazni avion već doveo četiri nove linije prema Kelnu, Hamburgu, Mastrihtu (Maastricht) i Malmeu.

- Dolaskom drugog aviona planiramo dodatno proširenje mreže i uvođenje novih destinacija koje će Tuzlu učiniti još bolje povezanim s Evropom – ističe Halilčević za "Avaz".

Novi letovi

Sa dolaskom drugog baznog aviona, planirano je uvođenje novih linija prema: Berlinu i Frankfurt-Hahnu (Njemačka), Geteborgu (Švedska), Parizu (Francuska), Bratislavi (Slovačka), Larnaki (Kipar).

Ovaj potez omogućava Tuzli znatno bolju povezanost s evropskim gradovima i jača njen turistički i poslovni potencijal.

Turističke linije

Za ljeto je najavljena nova sezonska linija za Cirih, koju će od 9. jula uspostaviti Chair Airlines. Dva turistička operatora planiraju redovne letove tri puta sedmično za Antaliju, dok je moguće i uvođenje linija prema Egiptu, čime aerodrom dobija dodatni turistički potencijal.

- Dolazak drugog baznog aviona i nove linije ne samo da povećavaju kapacitete aerodroma, već i omogućavaju putnicima iz BiH lakšu i bržu povezanost s ključnim evropskim destinacijama – naglašava Halilčević za "Avaz".