Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

WIZZ AIR ŠIRI MREŽU LINIJA

Iz Aerodroma Tuzla za "Avaz": Avionom do Kelna, Hamburga, Mastrihta i Malmea

Dolazak drugog baznog aviona i nove linije ne samo da povećavaju kapacitete aerodroma, već i omogućavaju putnicima iz BiH lakšu i bržu povezanost s ključnim evropskim destinacijama, naglašava Halilčević za "Avaz"

Krajem marta očekuje se dolazak drugog baznog aviona Wizz Aira. Avaz kolaž / Facebook

Zerina Voloder

10.2.2026

Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT) priprema se za značajan razvoj – krajem marta očekuje se dolazak drugog baznog aviona Wizz Aira, što će dodatno povećati kapacitete aerodroma i omogućiti širenje mreže destinacija.

Direktor aerodroma, Dževad Halilčević za "Avaz" je kazao da je prvi bazni avion već doveo četiri nove linije prema Kelnu, Hamburgu, Mastrihtu (Maastricht) i Malmeu.

- Dolaskom drugog aviona planiramo dodatno proširenje mreže i uvođenje novih destinacija koje će Tuzlu učiniti još bolje povezanim s Evropom – ističe Halilčević za "Avaz".

Novi letovi

Sa dolaskom drugog baznog aviona, planirano je uvođenje novih linija prema: Berlinu i Frankfurt-Hahnu (Njemačka), Geteborgu (Švedska), Parizu (Francuska), Bratislavi (Slovačka), Larnaki (Kipar).

Ovaj potez omogućava Tuzli znatno bolju povezanost s evropskim gradovima i jača njen turistički i poslovni potencijal.

Turističke linije

Za ljeto je najavljena nova sezonska linija za Cirih, koju će od 9. jula uspostaviti Chair Airlines. Dva turistička operatora planiraju redovne letove tri puta sedmično za Antaliju, dok je moguće i uvođenje linija prema Egiptu, čime aerodrom dobija dodatni turistički potencijal.

- Dolazak drugog baznog aviona i nove linije ne samo da povećavaju kapacitete aerodroma, već i omogućavaju putnicima iz BiH lakšu i bržu povezanost s ključnim evropskim destinacijama – naglašava Halilčević za "Avaz".

# MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
# WIZZAIR
# DŽEVAD HALILČEVIĆ
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.