Američki proizvođač automobila Ford objavio velike gubitke

Ford je završio posljednji kvartal s velikim gubicima od 11,1 milijardi dolara, prema rezultatima koje je objavio američki automobilski gigant.

Odlučujući faktori bili su restrukturiranje njegovog poslovanja s električnim vozilima koje je poslovalo s velikim gubicima, požar kod dobavljača aluminija i uvozne tarife američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Američki proizvođač automobila već je najavio otpis od 19,5 milijardi dolara za vozila na baterije. Ford je isti kvartal prošle godine završio s profitom od 1,8 milijardi dolara.

Prodaja je pala za 5% u odnosu na prethodnu godinu na 45,9 milijardi dolara.

Na nivou divizije, slika je bila slična prethodnim kvartalima: divizija električnih automobila zabilježila je operativni gubitak od 1,2 milijarde dolara. U međuvremenu, automobili sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem donijeli su Fordu operativnu dobit od 727 miliona dolara, a divizija komercijalnih vozila zaradila je oko 1,2 milijarde dolara na osnovu toga.

Nakon uspjeha Tesle, veliki američki proizvođači automobila General Motors, Ford i Stellantis uložili su milijarde dolara kako bi u svoje modelne linije dodali više električnih automobila.

U budućnosti, Ford se namjerava više fokusirati na hibridna vozila - i na manje modele u segmentu električnih automobila. Potpuno električna verzija velikog pick-up kamioneta F-150 je ukinuta.