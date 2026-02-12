Svjetska banka odobrila kredit od 70 miliona eura za BiH za bolju saobraćajnu povezanost

Izvršni odbor Svjetske banke danas je odobrio kredit u iznosu od 70 miliona eura (80,97 miliona američkih dolara) za Bosnu i Hercegovinu, s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti i modernizacije putne infrastrukture, kao ključnih pokretača zapošljavanja i ekonomskog rasta.

Projekat prati i grant Evropske unije u iznosu od 8,5 miliona eura (9,99 miliona američkih dolara) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), što potvrđuje snažnu saradnju međunarodnih partnera.

Projekat poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom će odgovoriti na ključne potrebe putne mreže u Federaciji BiH.

Planirane investicije uključuju rehabilitaciju ili unapređenje oko 150 kilometara prioritetnih magistralnih cesta, u skladu s najvišim standardima sigurnosti i otpornosti. Također će se unaprijediti sigurnost saobraćaja kroz rekonstrukciju raskrsnice Mostar Sjever, jedne od najopasnijih saobraćajnih tačaka u zemlji, te kroz finansiranje mjera smirivanja saobraćaja, jasnije signalizacije i sigurnijih pješačkih prelaza u oko 20 školskih zona.

Dodatno, projekat će podržati uspostavu baze podataka o sigurnosti saobraćaja.

- Zadovoljstvo nam je podržati napore BiH da unaprijedi svoju putnu infrastrukturu na način koji povećava sigurnost, otpornost i povezanost - izjavio je Kristofer Šeldon (Christopher Sheldon), šef Ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.

- Bolji putevi stvaraju nove prilike, povezujući ljude s radnim mjestima, tržištima i uslugama, te pomažući zemlji da napreduje ka standardima EU - dodao je.

Osim fizičkih radova, kroz projekat će se ojačati i planiranje te upravljanje putnom mrežom, kako bi se osiguralo adekvatno održavanje infrastrukture i efikasnije korištenje javnih sredstava na duži rok. Projekat uključuje i komponentu za vanredne situacije (Contingent Emergency Response Component), koja omogućava brzo preusmjeravanje sredstava za podršku cestovnom sektoru u slučaju odgovarajuće vanredne situacije.