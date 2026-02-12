NJEMAČKI GIGANT

BMW povlači stotine hiljada automobila širom svijeta: Mogu se zapaliti

12.2.2026

Njemački automobilski div BMW povukao je stotine hiljada automobila širom svijeta zbog rizika od požara uzrokovanog starterom.

Mjera se odnosi na 16 modela proizvedenih između jula 2020. i jula 2022., izvještava francuska novinska agencija AFP.

Prema AFP-u, kompanija je objasnila da će vlasnici pogođenih automobila biti pismeno obaviješteni i pozvani da zamijene starter.

- Do tada preporučujemo da nakon pokretanja motora - posebno nakon daljinskog pokretanja - ne ostavljaju vozilo bez nadzora dok motor radi - rekli su.

Naglasili su da su samo neki od startera u dotičnim modelima problematični. Čak i kod njih, paljenje je krajnja opcija, jer se problem može manifestirati u mnogo blažem obliku. 

- Požari se javljaju samo u najgorem slučaju - objasnili su.

Starter pokreće motor s unutarnjim izgaranjem. U tom slučaju, kratki spoj u solenoidu unutar njega može uzrokovati njegovo pregrijavanje, što može uzrokovati požar.

BMW je prošlog septembra opozvao stotine hiljada automobila zbog problema s motorom pokretača. U to vrijeme, modeli su proizvedeni između septembra 2015. i septembra 2021.

