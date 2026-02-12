BMW povlači stotine hiljada automobila širom svijeta: Mogu se zapaliti

Njemački automobilski div BMW povukao je stotine hiljada automobila širom svijeta zbog rizika od požara uzrokovanog starterom.

Mjera se odnosi na 16 modela proizvedenih između jula 2020. i jula 2022., izvještava francuska novinska agencija AFP.

Prema AFP-u, kompanija je objasnila da će vlasnici pogođenih automobila biti pismeno obaviješteni i pozvani da zamijene starter.

- Do tada preporučujemo da nakon pokretanja motora - posebno nakon daljinskog pokretanja - ne ostavljaju vozilo bez nadzora dok motor radi - rekli su.

Naglasili su da su samo neki od startera u dotičnim modelima problematični. Čak i kod njih, paljenje je krajnja opcija, jer se problem može manifestirati u mnogo blažem obliku.

- Požari se javljaju samo u najgorem slučaju - objasnili su.

Starter pokreće motor s unutarnjim izgaranjem. U tom slučaju, kratki spoj u solenoidu unutar njega može uzrokovati njegovo pregrijavanje, što može uzrokovati požar.

BMW je prošlog septembra opozvao stotine hiljada automobila zbog problema s motorom pokretača. U to vrijeme, modeli su proizvedeni između septembra 2015. i septembra 2021.