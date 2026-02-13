Cijene goriva u BiH među najnižima u regiji: Broj pumpi po glavi stanovnika najveći

Prema podacima Ministarstva trgovine Federacije BiH, prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 (BMB 95) na dan 9. februara 2026. iznosila je 2,31 KM po litru. To predstavlja blago smanjenje od 0,43% u odnosu na prethodni mjesec (2,32 KM). U odnosu na januar 2025., kada je litra koštala 2,45 KM, evidentiran je pad od 5,71%.

Prosječna cijena dizela (BAS EN 590, 10 ppm) iznosila je 2,32 KM po litru, što je porast od 1,31% u odnosu na prethodni mjesec (2,29 KM), ali i dalje niža za 7,2% u poređenju s januarom 2025.

U regiji, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju najniže prosječne cijene goriva, ali i najveći broj benzinskih pumpi po stanovniku. U BiH trenutno radi 1.205 pumpi (715 u FBiH i 490 u RS) za 3.140.095 stanovnika, što znači da jedna pumpa dolazi na 2.606 stanovnika.

Ovi podaci ukazuju na zasićenost tržišta goriva u BiH, a veća konkurencija među pumpama doprinosi održavanju stabilnih i nižih maloprodajnih cijena.