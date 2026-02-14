Preminula milijarderka i nasljednica italijanskog Ferero carstva

Marija Franka Ferera, udovica Mikelea Ferera, vlasnika Ferero grupe poznate po "nuteli", "kinderu" i "ferero rošeu", preminula je u 87. godini, objavili su italijanski mediji.

Nakon smrti supruga naslijedila carstvo

Nakon smrti supruga, tada najbogatijeg čovjeka u Italiji, 2015. godine, nasljedila je carstvo koje se sastojalo od oko 40 fabrika, više od 47.000 zaposlenih i godišnje prodaje koja je prelazila 18 milijardi evra.

Međutim, ona nije imala operativnu ulogu, već je bila doživotna počasna predsjednica grupe i Ferero fondacije, a njen sin, Đovani, preuzeo je vođstvo kompanije.

Italijanski mediji pišu da je Marija Franka Ferera rođena u Saviljanu 21. januara 1939. godine, da se školovala za prevodioca u Milanu i 1961. godine se zaposlila kao prevodilac i tumač u Fereru, iako, kako je kasnije ispričala, "nije voljela čokoladu".

Ljubav na prvi pogled

Tu je upoznala svog budućeg muža - bila je to ljubav na prvi pogled, i par se venčao 1962. godine.

Godinu dana kasnije, rođeno je njihovo prvo dijete, Pjetro, koji je preminuo 2011. godine od iznenadne bolesti, a zatim i Đovani 1964. godine.

Brojna odlikovanja

Njena diskretna filantropska posvećenost donijela joj je brojna odlikovanja, uključujući titulu Viteza Velikog krsta Ordena za zasluge Italijanske Republike, najvišeg odlikovanja zemlje, 2024. godine.

Dana 19. decembra, na vanrednoj skupštini akcionara, jednoglasno je imenovana za doživotnu počasnu predsjednicu Ferero grupe.

"Njenom smrću Italija gubi ličnost koja je, elegancijom i diskretnim dostojanstvom, otjelotvorivala model kompanije koja stvara vrijednost, uvijek pažljive prema potrebama zajednice", riječi su kojima joj je odala počast italijanska premijerka Đorđa Meloni.