UGROŽENA EGZISTENCIJA

Jedna plaća nije dovoljna, radnici traže dostojanstvo

Poslodavci i država moraju osigurati plate koje omogućavaju normalan život, rekao je Kurtović

Irmela Šabanović

15.2.2026

Sve više građana u BiH radi dva ili više poslova kako bi pokrilo osnovne životne troškove. Inflacija i rast cijena hrane i režija dodatno pritišću domaćinstva, dok osnovna plaća rijetko omogućava pristojan život.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić upozorava da je glavni problem fiskalno opterećenje na rad, što smanjuje motivaciju za formalno zaposlenje i vodi sivom tržištu rada.

Rast cijena

- Rast cijena proizvoda smanjuje raspoloživi dohodak, a porezi i doprinosi dodatno otežavaju položaj radnika. To stvara začarani krug i prisiljava ljude na dodatni rad – kazao je Čavalić za „Dnevni avaz“.

Kao rješenje predlaže rasterećenje rada i povećanje produktivnosti, što bi omogućilo veće naknade za rad.

Izmjene zakona

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović dodaje da prosječna plaća od 1.620 KM nije dovoljna za život jednog radnika i njegove porodice.

- Većina radnika radi samo jedan posao, ali mali prihodi prisiljavaju neke da uzmu dodatni rad. Poslodavci i država moraju osigurati plate koje omogućavaju normalan život bez dodatnog opterećenja – ističe Kurtović za “Dnevni avaz”.

Sindikat predlaže izmjene zakona o minimalnoj plaći i porezima, te potpisivanje Općeg kolektivnog ugovora.

Sociolog: Društvene posljedice

- Rad na više poslova dugoročno iscrpljuje, povećava rizik od sagorijevanja i smanjuje vrijeme za porodicu i zajednicu. Stvara osjećaj nesigurnosti i anksioznost, dok socijalna kohezija slabi jer ljudi nemaju vremena za solidarnost i društveni angažman –kaže sociolog Emir Begović za „Dnevni avaz“.

On podsjeća da osnovna plaća nije dovoljna zbog strukturalnih nejednakosti i slabog pregovaračkog položaja radnika.

- Živimo u zemlji gdje ljudi rade, ali ne mogu živjeti od svog rada. Paradoks zaposlenog siromaštva ozbiljno ugrožava porodicu, zajednicu i društvo u cjelini – naglašava Begović.

Stručnjaci se slažu da je potrebno osigurati dostojanstvene uslove rada, jačati sindikate i kolektivno pregovaranje, te uvesti minimalnu plaću koja prati stvarne troškove života.

- Rad ne smije svesti čovjeka na puko sredstvo proizvodnje. Samo kombinacijom pravne zaštite, ekonomske pravednosti i društvenih vrijednosti moguće je dugoročno poboljšati kvalitet života radnika – zaključuje Begović.

