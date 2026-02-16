Željeznice RS-a odbile povećati plate radnicima, poručili da nemaju dovoljno finansijskih sredstava

Uprava Željeznica Republike Srpske i sindikalna organizacija u Doboju nisu postigli dogovor o povećanju plata radnicima, uz obrazloženje da preduzeće trenutno nema dovoljno finansijskih sredstava za realizaciju tog zahtjeva.

Iz uprave su naveli da do povećanja plata neće doći zbog nedovoljnih prihoda i postojećeg nivoa subvencija, ali je najavljeno da će se kroz rebalans budžeta pokušati obezbijediti veći grant za Željeznice Republike Srpske.

Na održanom sastanku usaglašeno je da se vrate dodaci po osnovu složenosti poslova, stepena odgovornosti i uslova rada.

Podsjećamo, Sindikati Željeznica Republike Srpske zatražili su od uprave povećanje plata svim radnicima, donošenje novog kolektivnog ugovora te smanjenje nepotrebnih troškova. U dopisu su istakli da očekuju odgovor i konkretne garancije do ponedjeljka, 16. februara, u suprotnom najavljuju obustavu rada 18. ili 19. februara.

Osim povećanja plata, radnici traže i preispitivanje dosadašnjih pojedinačnih uvećanja kroz izmjene Pravilnika o radu, kao i detaljnu analizu izmjena sistematizacije radnih mjesta, uključujući opravdanost novih pozicija i povećanje broja izvršilaca u skladu s realnim potrebama i finansijskim mogućnostima preduzeća.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kazao je da su zahtjevi radnika opravdani te da će se pristupiti izradi nove sistematizacije i pravilnika o nagrađivanju, prenose Nezavisne novine.

Željeznice Republike Srpske godinama posluju s gubitkom. Za devet mjeseci prošle godine minus je iznosio 22,5 miliona KM, što je za 6,6 miliona više nego u istom periodu ranije. Finansijski izvještaj za cijelu 2025. godinu još nije objavljen, a očekuje se da će gubitak biti dodatno povećan.