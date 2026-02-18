Kenan Mahmutagić sa samo 22 godine iza sebe ima desetke projekata: Mladi programer osvaja tržište zanimljivim aplikacijama

Kenan Mahmutagić iz Gradiške je programer od samo 22 godine, a već je ostvario značajne rezultate u ovom polju. Iza sebe ima desetak aplikacija, a u ovoj godini izlazi novih deset.

Svaka od njih koristi vještačku inteligenciju da pomogne ljudima u svakodnevnim životima, a preuzimaju ih korisnici iz cijelog svijeta.

Hiljade preuzimanja

- Najvažnije aplikacije koje bih istakao su definitivno „Digitalni farmer“ po kojoj sam postao poznat široj javnosti. Riječ je o aplikaciji koja pomaže poljoprivrednicima da vode svoj poljoprivredni dan, evidenciju i da digitalizuju poljoprivredu na jedan inovativan način. Dalje bih istaknuo „Foto Plant“ koja služi za skeniranje biljaka gdje korisnik ima mogućnost da uslika svoju biljku i aplikacija mu kaže o kojoj se radi i kako da je tretira. Jako je popularna i „Bite Snap“ aplikacija, a riječ je o inovativnoj aplikaciji koja nudi korisnicima da uslikaju svoj obrok i dobiju informacije o broju kalorija. Ona već ima gotovo 20.000 preuzimanja. Međutim, Foto Plant je najuspješnija o pitanju preuzimanja - približno 50.000 u cijelom svijetu – objasnio je Mahmutagić.

U budućnosti planira razvijati aplikacije koje su u kategoriji zabave, ali i edukativne.

- Trenutno radim na jednoj koja će omogućiti učenicima da uslikaju zadatak iz matematike, naprimjer, i da dobiju rješenje korak po korak. Također, spremam video-igricu koja će prvo izaći za PC platformu, krajem godine. Radi se o horor igrici koja se veže za mitologiju Lijevče polja, a zove se „Drekavac“. Imao sam priliku da je prezentujem kao demo verziju i iz prve ruke sam vidio da postoji velika zainteresovanost. Cilj mi je da kroz ovaj projekt pokažem mladima da igre mogu biti ozbiljan biznis i da svoju ljubav mogu pretvoriti u pravi posao – kazao je Mahmutagić.

U svom radu mnogo koristi vještačku inteligenciju, ali ističe da ima i dobre i loše strane.

- Vještačka inteligencija mi je mnogo pomogla o pitanju razvoja i rada na razvoju aplikacija. Dosta mi je ubrzala proces. Ja sam sa 16 godina krenuo da pravim svoje prve aplikacije, a tad se sve moralo ručno raditi. Sada bih za ovu količinu posla morao da zaposlim najmanje pet ljudi, a upotrebom vještačke inteligencije dovoljno je da ja sam radim. Tako da uz veoma male troškove i potrebe za ljudskim resursima, vještačka inteligencija mi dosta pomaže, ali kao i svaki alat, ima svoje prednosti i mane – naveo je Mahmutagić.

Mane vještačke inteligencije

U većim IT kompanijama, ističe, vještačka inteligencija počinje polako da uzima radna mjesta.

- Ja sam stava da sve što vještačka inteligencija uradi - treba duplo provjeriti jer njeni navodi znaju biti netačni, ali o pitanju samog programiranja i koda, ona služi da se napravi kostur koji se kasnije prilagodi i usavrši znanjem programera. Međutim, korištenjem vještačke inteligencije za informacije, pisanje, vidi se i ta negativna strana gdje može doći do lažnih informacija i ozbiljne štete – upozorio je Mahmutagić.



