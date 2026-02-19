Banke u BiH zaradile 2,4 miliona maraka dnevno

Banke u Bosni i Hercegovini su u prošloj godini imale dobit oko 880 miliona KM, pokazuju podaci entitetskih Agencija za bankarstvo, pišu Nezavisne.

Poslovanje u brojkama

- Ukupna dobit bankarskog sektora 880 miliona KM

- Banke u FBiH ostvarile 613 miliona KM dobiti

- Dobit banaka u RS porasla za osam odsto

- Depoziti dostigli 9,3 milijarde, krediti 7,3 milijarde KM

Ova apstraktna cifra postaje mnogo jasnija kada se rasporedi na kalendar: to znači da su banke u BiH svakog dana u godini, uključujući vikende i praznike, u prosjeku postajale bogatije za nevjerovatnih 2,4 miliona maraka.

Podaci za Federaciju BiH

Kako se navodi u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH, banke u Federaciji BiH ostvarile neto dobit od 613 miliona KM, što predstavlja rast u odnosu na godinu ranije kada je dobit banaka iznosila oko 600 miliona KM.

Tako su neto prihodi od kamata i slični prihodi iznosilio 906 miliona KM, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 464,38 miliona KM.

Rezultati u Republici Srpskoj

Sa druge strane, prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, ostvarena neto dobit na nivou bankarskog sektora iznosi 267 miliona KM i za osam odsto ili 20 miliona KM je veća u odnosu na uporedni period u 2024. godini.

"Depoziti pravnih lica iznose 3,6 milijardi KM, od čega se 1,8 milijartdi (51%) odnosi na depozite privatnih društava. Depoziti stanovništva iznose 5,7 milijardi KM, od čega se 2,9 milijardi KM (50%) odnosi na štednju fizičkih lica", stoji u izvještaju.

Ukupni depoziti u Srpskoj 9,3 milijarde KM

Dodaje se da bruto bilansna aktiva bankarskog sektora iznosii 12,4 milijarde KM, i u odnosu na kraj 2024. godine veća je za 1,2 milijarde KM ili 1,2 %.

- Ukupni depoziti na nivou bankarskog sektora iznose 9,3 milijarde KM i veći su za 995 miliona KM ili 12% u odnosu na kraj 2024. godine - piše u izvještaju.

Bruto krediti u RS povećani za 630 miliona KM

Ukupni bruto krediti iznose 7,3 milijarde KM i povećani su za 630 miliona KM ili 9,4 % u odnosu na kraj 2024. godine. "Krediti pravnih lica iznose 3,6 milijarde KM, od čega se 2,5 milijardi (69%) odnosi na kredite privatnim društvima. Krediti fizičkih lica iznose 3,7 milijardi KM od čega se 2,4 milijarde (64%) odnosi na potrošačke kredite. Stopa NPL-a (udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima) iznosi 3% i smanjena je u odnosu na 31. decembar 2024. godine. Stopa pokrivenosti nekvalitetnih kredita iznosi 79% i poboljšana je u odnosu na kraj 2024. godine", ističe se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.