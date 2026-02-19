Izraelske hurme se prodaju na evropskom tržištu pod različitim etiketama

Značajan dio hurmi koje se prodaju u Evropi navodno na tržište ulazi preko trećih zemalja, pri čemu se prikriva njihovo stvarno porijeklo.

Brza ekspanzija globalne trgovine hurmama i složenost lanaca snabdijevanja podstakli su raspravu o transparentnosti etiketiranja proizvoda.

Izrael, koji se trenutno suočava s kampanjama bojkota, posebno u muslimanskom svijetu, navodno je usvojio strategije označavanja kako bi ublažio utjecaj potrošačkih bojkota u Evropi.

Globalno tržište hurmi, procijenjeno na 27,5 milijardi eura u 2025. godini, predviđa se da će porasti na 29 milijardi eura u 2026, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 6,14 posto. Očekuje se da će tržište dostići 46,82 milijarde eura do 2034. godine.

Regija Bliskog istoka i Afrike zadržava dominantnu poziciju, s godišnjim kapacitetom berbe većim od devet miliona tona. Ova regija činila je 85,28 posto globalnog tržišta u 2025. godini.

Ključni proizvođači i potrošači u regiji uključuju Tunis, Iran, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Irak i Egipat.

Egipat vodeći svjetski proizvođač

Egipat je vodeći svjetski proizvođač s više od 1,7 miliona tona godišnje. Slijedi Saudijska Arabija s više od 1,5 miliona tona, Iran s preko 1,3 miliona tona i Alžir s više od 1,1 milion tona.

Iako Izrael zaostaje za Egiptom i Saudijskom Arabijom po ukupnom obimu proizvodnje, ostaje značajan akter u izvozu hurmi visoke dodane vrijednosti, posebno premium sorte medjool.

Međutim, neslaganja između podataka o proizvodnji i izvozu pokrenula su pitanja u vezi sa pouzdanošću lanca snabdijevanja.

Razni industrijski izvještaji, medijske istrage i organizacije za zaštitu potrošača u Evropi sugeriraju da se hurme proizvedene u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali mogu plasirati na tržište s prikrivenim oznakama porijekla kako bi se zaobišle mjere bojkota i regulatorni nadzor.

Lanac snadbijevanja

Tvrdnje se odnose na hurme proizvedene u naseljima koje se u Evropu šalju preko posredničkih zemalja ili indirektnih logističkih kanala, umjesto direktnim izvozom.

Proizvodi porijeklom sa okupirane Zapadne obale navodno se označavaju jednostavno kao izraelski proizvod ili se predstavljaju kao da potiču iz susjednih zemalja prilikom ulaska na tržište Evropske unije.

Navodi se da neki izvoznici prepakiraju robu u zonama slobodne trgovine ili je usmjeravaju preko posredničkih zemalja, prikrivajući mjesto proizvodnje.

S porastom osjetljivosti u Evropi izražena je zabrinutost da prikriveno označavanje porijekla može dovesti potrošače u zabludu i potencijalno prekršiti trgovinske propise.

Stručnjaci navode da bi se takve prakse mogle intenzivirati tokom ramazana, kada potražnja dostiže vrhunac. Povećana potražnja mogla bi opteretiti mehanizme kontrole i narušiti konkurenciju.

Prema podacima Svjetske banke, otprilike polovina hurmi koje se prodaju u Nizozemskoj i više od jedne trećine u Francuskoj izraelskog su porijekla.

Stručnjaci napominju da obje zemlje funkcionišu kao centri za pakovanje i ponovni izvoz unutar Evrope, pri čemu se proizvodi dalje distribuiraju u druge države Evropske unije, uključujući Njemačku.

Procjenjuje se da proizvodi povezani s Izraelom čine oko 25 posto ukupne ponude hurmi u Njemačkoj.

Tvrdnje o "pranju hurmi"

Premium hurme sorte medjool u središtu su rasprava o porijeklu.

Prema podacima Centra za promociju uvoza iz zemalja u razvoju (CBI), oko 50 posto medjool hurmi izvezenih u Evropu potiče iz Izraela. Međunarodne publikacije o trgovini hranom sugeriraju da bi taj udio mogao doseći 75 posto.

Kritičari tvrde da dio tog izvoza može poticati s plantaža u ilegalnim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, pri čemu oznake porijekla nisu dovoljno jasne.

Izrael godišnje izvozi približno 35.000 tona hurmi. Međutim, podaci iz sektora ukazuju da se samo oko 8.800 tona proizvodi unutar međunarodno priznatih granica Izraela, uglavnom u dolini Arava, prema podacima objavljenim u izraelskom poljoprivrednom časopisu Lahaklai.

Ako su ti podaci tačni, to bi značilo da oko 75 posto izvezenog obima može poticati iz naselja na Zapadnoj obali, koja se prema međunarodnom pravu smatraju ilegalnim.

Navodi se da neke kompanije povezane s Izraelom prikrivaju lokacije proizvodnje prilikom izvoza ovih hurmi.

Termin "pranje hurmi" koriste kritičari kako bi opisali prakse u kojima se hurme proizvedene u naseljima plasiraju pod alternativnim oznakama porijekla, uključujući Nizozemsku, Maroko, UAE ili Palestinu.

Neki predstavnici sektora tvrde da se proizvodi iz naselja putem posrednika miješaju u palestinske lance snabdijevanja. Drugi navode da neslaganja između zvaničnih deklaracija i stvarnih količina omogućavaju da proizvodi porijeklom iz naselja budu izvezeni pod palestinskim brendom.

Palestinske vlasti su ranije provodile mjere kontrole. Palestinsko Ministarstvo nacionalne ekonomije je 2014. godine otkrilo 20 tona izraelskih hurmi namijenjenih prodaji pod oznakom "palestinski proizvod". Slične istrage zabilježene su i narednih godina.

Pravila označavanja

Evropska unija primjenjuje posebne zahtjeve za označavanje proizvoda porijeklom iz izraelskih naselja.

Prema presudi Suda pravde EU-a iz 2019. godine, označavanje proizvoda iz naselja samo kao "izraelski proizvod" smatra se nedovoljnim, porijeklo iz naselja mora biti jasno naznačeno kako bi se izbjeglo obmanjivanje potrošača.

Stručnjaci pozivaju evropske potrošače da pažljivo provjeravaju informacije o porijeklu prilikom kupovine hurmi i traže veću transparentnost za proizvode koji prolaze kroz posredničke zemlje ili nose nejasne regionalne oznake.

U međuvremenu, izvještava se da se izraelski poljoprivredni sektor suočava sa značajnim pritiskom usljed kampanja bojkota i logističkih poremećaja povezanih s ratom u Gazi.

Izraelski proizvođači upozorili su da je sektor blizu kolapsa, prema navodima izraelskih medija.

Aktivizam potrošača i pritisak civilnog društva na evropskim tržištima, koja su historijski među najvećim izvoznim destinacijama Izraela, naveli su neke trgovce na preispitivanje politika nabavke.

Britanski Co-op obustavio je nabavku iz Izraela, dok su kampanje bojkota dobile na zamahu u zemljama poput Belgije i Irske.