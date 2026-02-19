Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODRŽAN RADNI SASTANAK

Kreće realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini

Sudionici sastanka izrazili su spremnost za nastavak suradnje s ciljem efikasne realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata

Realizacija projekta. Zorana Pavković

FENA

19.2.2026

U Gradskoj upravi Stoca u četvrtak je održan radni sastanak gradonačelnika Stjepana Boškovića s predstavnicima JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, povodom realizacije projekta izgradnje Jadransko-jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac.

Kako su izvijestili iz Gradske uprave, sastanak je organiziran u skladu s Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju navedene dionice autoceste, a nakon objave Javnog oglasa JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za sporazumno pribavljanje nekretnina na području gradova Stoca i Čapljine.

Na sastanku su razmatrani modeli suradnje s lokalnom zajednicom, dinamika provođenja postupaka sporazumnog pribavljanja nekretnina te naredni koraci u cilju ubrzanja realizacije projekta. Poseban naglasak je stavljen na transparentnu komunikaciju s vlasnicima nekretnina i pravovremenu razmjenu informacija između JP Autoceste FBiH i gradske uprave.

Ispred JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sastanku su nazočili: Mirnesa Agić, izvršna direktorica za opće, kadrovske i pravne poslove, Nelis Maksumić, pomoćnik izvršne direktorice za međusektorsku suradnju, Vedad Arnautović, šef Službe za imovinsko-pravne poslove i pravnu podršku, Marin Šimunović, šef Odjela za eksproprijaciju nekretnina i Emman Žiško, stručni suradnik – specijalist za imovinsko-pravne poslove.

Sudionici sastanka izrazili su spremnost za nastavak suradnje s ciljem efikasne realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini.

# STOLAC
# PROJEKAT
# JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.