Kreće realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini

U Gradskoj upravi Stoca u četvrtak je održan radni sastanak gradonačelnika Stjepana Boškovića s predstavnicima JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, povodom realizacije projekta izgradnje Jadransko-jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac.

Kako su izvijestili iz Gradske uprave, sastanak je organiziran u skladu s Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju navedene dionice autoceste, a nakon objave Javnog oglasa JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za sporazumno pribavljanje nekretnina na području gradova Stoca i Čapljine.

Na sastanku su razmatrani modeli suradnje s lokalnom zajednicom, dinamika provođenja postupaka sporazumnog pribavljanja nekretnina te naredni koraci u cilju ubrzanja realizacije projekta. Poseban naglasak je stavljen na transparentnu komunikaciju s vlasnicima nekretnina i pravovremenu razmjenu informacija između JP Autoceste FBiH i gradske uprave.

Ispred JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sastanku su nazočili: Mirnesa Agić, izvršna direktorica za opće, kadrovske i pravne poslove, Nelis Maksumić, pomoćnik izvršne direktorice za međusektorsku suradnju, Vedad Arnautović, šef Službe za imovinsko-pravne poslove i pravnu podršku, Marin Šimunović, šef Odjela za eksproprijaciju nekretnina i Emman Žiško, stručni suradnik – specijalist za imovinsko-pravne poslove.

Sudionici sastanka izrazili su spremnost za nastavak suradnje s ciljem efikasne realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini.