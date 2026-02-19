Medij iz Austrije otkriva: Evo ko blokira otvaranje mosta između BiH i Hrvatske

Most Gradiška preko Save i dalje ostaje uglavnom van funkcije – iako su građevina i infrastruktura završeni već prije nekoliko godina.

Ni krajem 2025. i početkom 2026. godine milionski infrastrukturni projekat između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije mogao potpuno biti pušten u funkciju. Kako sam most tako i dijelovi novoizgrađenih graničnih postrojenja i pristupne infrastrukture ostali su bez redovnog međunarodnog saobraćaja, piše austrijski Kosmo.at.

Glavna prepreka ostaju političke i administrativne nesuglasice unutar Bosne i Hercegovine, posebno oko organizacionih pitanja carinske i granične uprave. Bez konačnog institucionalnog dogovora carinski službenici na novom graničnom prijelazu ne mogu biti trajno stacionirani, zbog čega je potpuno puštanje u rad više puta odgađano. Također planirani termini otvaranja u 2025. godini morali su biti kratkoročno otkazani.

Politički konflikt

Spor oko organizacionih nadležnosti i distribucije prihoda od indirektnih poreza između dijelova zemlje Bosne i Hercegovine i dalje je blokirao neophodne administrativne odluke.

Posmatrači smatraju da samo infrastrukturna gotovost nije dovoljna dok se ne postigne politički dogovor o institucionalnim okvirnim uslovima. Nekoliko već najavljenih termina otvaranja zato je odgođeno, što ima za posljedicu kako ekonomske gubitke tako i značajna opterećenja za regionalni tranzitni saobraćaj.

Za Hrvatsku kašnjenje znači da se ni susjedne saobraćajnice i granična postrojenja ne mogu u potpunosti koristiti. Iako su uložene znatne investicije u pristupne puteve i graničnu infrastrukturu, očekivano saobraćajno rasterećenje duž dosadašnjih graničnih prelaza do sada izostaje.

Građevinske mjere

Sam most kao i najvažniji pristupni putevi i granična postrojenja tehnički su završeni i ispunjavaju predviđene infrastrukturne standarde. Hrvatska je dodatno izgradila nova granična postrojenja kao i putne veze ka autoputnoj mreži kako bi osigurala vezu prema Okučanima i dalje u evropsku saobraćajnu mrežu.

Uprkos završenim građevinskim radovima, postrojenje može biti potpuno korišteno tek kada se svi administrativni i institucionalni preduslovi između obje države sprovedu. Posmatrači smatraju da konačno puštanje u rad i dalje zavisi od političkih odluka i stoga ostaje teško prognozirati vremenski.