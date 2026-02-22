Indijska banka istražuje sumnjivu prevaru od 65 miliona dolara na računima državnih institucija

Indijska IDFC First Bank saopćila je da istražuje sumnjivu prevaru vrijednu 65 miliona dolara, u koju su navodno umiješani neki zaposlenici, a koja se odnosi na račune lokalnih državnih institucija. Banka je o slučaju obavijestila policiju.

U saopćenju za Bombajsku berzu, IDFC First je navela da je uočila neslaganja u iznosu od 5,9 milijardi rupija na računima pojedinih subjekata državne vlade Haryana na sjeveru zemlje, piše Reuters.

Banka sa sjedištem u Mumbaiju, saopćila je da je suspendirala četiri zaposlenika svoje poslovnice u gradu Chandigarh dok traje istraga o "incidentu koji uključuje neovlaštene i lažne aktivnosti".

Banka, koja je prošle godine privukla investicije od Warburg Pincusa i Abu Dhabi Investment Authorityja, najavila je da će angažirati nezavisnu agenciju za provođenje istrage te da je podnijela policijsku prijavu.

Prema navodima banke, neslaganja su uočena kada su vladine institucije zatražile zatvaranje računa, a iznosi koje su dvije strane tražile nisu se podudarali.