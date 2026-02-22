Radnici TRZ Hadžići najavili proteste: Nisu primili platu dva mjeseca

Sindikalna podružnica Tehničko-remontnog zavoda Hadžići, koja djeluje u okviru Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, obavijestila je javnost da će radnici ovog preduzeća u ponedjeljak organizovati protestno okupljanje u periodu od 10:30 do 11:00 sati.

Povod za izlazak na proteste, kako navode, jeste izuzetno teška situacija u preduzeću, koju obilježavaju neisplaćene plate za decembar 2025. i januar 2026. godine, ali i nedostatak poslova i repromaterijala, što direktno dovodi u pitanje opstanak firme i radna mjesta zaposlenih.

Radnici i Sindikat ističu da njihovi zahtjevi nemaju političku pozadinu, već su usmjereni isključivo na očuvanje radnih mjesta i osiguravanje osnovnih uslova za rad i dostojanstven život.

- Odbor sindikata je razmatrajući kompletnu situaciju u firmi Tehničko-remontni zavod Hadžići sazvao zbor radnika 20. februara 2026. godine. Skupu su prisustvovali svi preostali radnici. Nažalost od prošle godine do današnjeg dana broj radnika je smanjen za preko 100 - naveli su.

U saopćenju se dodaje da je sindikat "daleko izašao iz okvira svog djelovanja i ingerencija u smislu organizovanja niza aktivnosti i koraka u cilju očuvanja fabrike i radnih mjesta."

- Uprkos nekolicini sastanaka sa Upravom, Nadzornim odborom, predstavnicima resornog ministarstva i Direkcije namjenske industrije, kao i sa pojedinim potencijalnim kupcima i predstavnicima stranačkih lidera trenutna situacija u TRZ Hadžići je katastrofalna. Zadnja uplaćena plata je za mjesec novembar i to neto. Radnici koji su zaposleni po ugovoru na određeno su mahom napustili firmu. Iskusni majstori i radnici koji imaju ugovore na neodređeno napuštaju firmu. Ovim se direktno dovodi u pitanje dalji rad i opstojnost firme i kada bi se imali novi ugovori koji su neophodni za opstanak firme - istakli su, naglašavajući da nisu politički opredijeljeni niti instruisani.

- Naravno da tražimo i zahtijevamo odgovornost svih prethodnih i sadašnjih aktera u vidu Uprava, Nadzornih odbora, većinskog vlasnika Vlade FBiH.

Radnici zahtijevaju hitnu isplatu svih zaostalih plata, kao i obezbjeđenje novih poslova i potrebnog repromaterijala kako bi se omogućio nesmetan nastavak rada.