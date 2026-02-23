Počelo gašenje koksne baterije u Lukavcu: Koksara prestaje s radom, stotine radnika ostaje bez posla

U lukavačkoj Koksari jutros je započeo proces gašenja koksne baterije, a svi ulazi u fabriku su blokirani. Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, glavni dio gašenja je već okončan, dok je u toku kontrolisano ispuštanje plinova, koje bi trebalo trajati još nekoliko dana. Cijeli postupak odvija se uz pojačane mjere sigurnosti.

Odluka o trajnoj obustavi proizvodnje donesena je nakon što Skupština povjerilaca u stečajnom postupku nije zaprimila nijednu ponudu za nastavak proizvodnje koksa. Time je pokrenut nepovratni proces zatvaranja postrojenja.

Od ranih jutarnjih sati uvedene su dodatne sigurnosne mjere, a krizni štabovi nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se ovaj tehnološki složen zahvat proveo bez rizika po radnike i stanovništvo. Iz predostrožnosti je uvedena i privremena, povremena obustava saobraćaja u ulicama oko fabrike, pri čemu će policija i tehničke službe zatvarati saobraćaj samo kada to bude neophodno.