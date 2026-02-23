Bijela kuća: Povisujemo carine na uvoz iz EU

Visoki zvaničnik Bijele kuće najavio je da će se uvesti carine od 15 posto na uvoz iz Europske unije u Sjedinjene Države.

Osnova za ovu novu stopu je globalna carinska uredba koju je potpisao američki predsjednik Donald Tramp nakon presude Vrhovnog suda, objasnio je zvaničnik.

- Međutim, ovo je samo privremeno jer će administracija tražiti od drugih pravnih tijela da provedu prikladnije ili prethodno dogovorene carinske stope", rekao je dužnosnik. "Do tada očekujemo da će se sve zemlje nastaviti pridržavati svojih obveza iz trgovinskih sporazuma o smanjenju trgovinskih barijera i drugih koncesija, koje se nisu promijenile - dodao je.

Američki Vrhovni sud zadao je težak udarac Trampovoj trgovinskoj politici u petak, presudivši da je osnova za većinu carina nametnutih gotovo svim trgovinskim partnerima bila nezakonita.

Nakon presude Vrhovnog suda, Tramp je u petak najavio globalnu carinu od 10 posto na uvoz u SAD, a u subotu je tu stopu povisio na 15 posto.

Američki predsjednik u ponedjeljak je ponovno kritikovao Vrhovni sud.

- Sud je također odobrio sve ostale carine, kojih ima mnogo, i sve se one mogu koristiti na mnogo snažniji i neugodniji način, uz pravnu sigurnost, nego carine kako su se prvotno koristile - napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Tramp je također ukazao na potencijalnu upotrebu dozvola za pritisak na zemlje, pišući da "neshvatljivo, prema presudi, (ja) im ne mogu naplatiti naknadu za licencu – ali sve licence naplaćuju naknade - zašto Sjedinjene Države ne mogu učiniti isto? Uzimate licencu da biste dobili naknadu! Mišljenje suda to ne objašnjava, ali ja znam odgovor!"