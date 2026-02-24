Četiri godine nakon početka rata, ruski prihodi od energije padaju

Novac koji je Rusija zaradila izvozom nafte i plina opao je u posljednjih 12 mjeseci, čak i dok se izvoz nafte iz zemlje povećavao, prema podacima objavljenim u utorak, na četvrtu godišnjicu potpune invazije Moskve na Ukrajinu.

Rusija se u velikoj mjeri oslanja na energetske prihode kako bi podržala svoj rat u Ukrajini, što je veza koja je navela zapadne zemlje da uvedu sve strožije sankcije na ruska goriva, s ciljem slabljenja vojnog napora zemlje, piše Reuters.

Analiza koju je objavio neprofitni Centar za istraživanje energije i čistog zraka pokazala je da su ruski prihodi od izvoza nafte, gasa, uglja i rafiniranih proizvoda iznosili 193 milijarde eura u 12-mjesečnom periodu zaključno sa 24. februarom 2026., što je pad od 27 posto u odnosu na usporedivi period prije invazije.

Dok je izvoz gasa iz Rusije kolabirao od 2022., sankcije do sada nisu smanjile obim izvoza nafte, već su prisilile Moskvu da naftu prodaje po nižim cijenama.

Prihodi od izvoza sirove nafte u posljednjih 12 mjeseci pali su za 18 posto na godišnjem nivou, navodi CREA.

Istovremeno, obim izvoza sirove nafte ostao je šest posto iznad nivoa prije invazije, na 215 miliona tona. Kao odgovor na zapadne sankcije, Moskva je preusmjerila većinu svog pomorskog izvoza sirove nafte prema Kini, Indiji i Turskoj, često se oslanjajući na “sjenovitu flotu” starih, neosiguranih tankera kako bi zaobišla sankcije.

Međutim, strožija ograničenja mogla bi ove godine jače pogoditi ruski izvoz goriva.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump postavio je diverzifikaciju od ruske sirove nafte kao uvjet trgovinskog sporazuma s Indijom.

Evropska unija raspravlja o sveobuhvatnoj zabrani bilo kakvog poslovanja koje podržava ruski pomorski izvoz sirove nafte, što bi išlo daleko iznad dosadašnjih sankcija.