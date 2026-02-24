Šezdeset godina lukavačkog giganta otišlo u nepovrat: Ubijena "Koksara", radnici na ulici

„Koksara“ Lukavac, industrijski gigant koji je osnovan 1952. godine, jučer je zvanično ugašena. Iako su se svi nadali da će biti pronađeno određeno rješenje, ova odluka bila je sve izvjesnija. Sa 22. februarom prestao je ugovor o zakupu s firmom H&P Zvornik, koja je članica grupacije „Pavgord“, čime je gotovo 800 radnika ostalo bez posla. Neki od njih ostali su angažovani još nekoliko dana dok traje proces gašenja koksne baterije, kazali su nam iz uprave.
- Gašenje koksne baterije protiče bez problema, najozbiljniji procesi su završeni. Pripreme za postepeno gašenje traju već nekoliko sedmica, ali ovaj proces što sada provodimo bit će završen do četvrtka. Radimo kontrolisano da sve bude onako kako se zahtijeva – kazao je za „Avaz“ stečajni upravnik Almir Bajrić.
Dakle, ovim će biti okončano postojanje nekadašnjeg simbola industrijske razvijenosti ne samo u Lukavcu, već u cijeloj BiH i šire. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti s radnicima i porodicama koje su živjele od plaća iz „Koksare“.
Bez pomoći
- Svi smo psihički potreseni. Nama je teško, mi smo se sve vrijeme nadali da će doći neko u 5 do 12 i da će nastaviti proizvodnju. Ja sam tu 11 godina radnik, nikada nije bilo pitanje rada fabrike. Dolazimo u situaciju da nemamo pomoći ni od jedne strukture vlasti, ni od kantonalne ni od federalne vlade – kazao je za „Avaz“ Ermin Halilović, predsjednik Sindikata radnika.
Upravnik Bajrić za „Avaz“ je kazao da su već neke firme zainteresovane da preuzmu određeni broj radnika i da je tržište trenutno takvo da vjeruje da će se dobar dio ljudi zaposliti, ali da će određeni broj ljudi ipak morati sačekati jedan period. Ipak situacija za radnike nije tako jednostavna, kaže Halilović.
- Svi sada traže bravare i varioce, ali kako će se onaj invalid zaposliti, kako će administrativni radnik? Mnogo je radnika koje su svoje zdravlje ostavili u „Koksari“ i ko će njih zaposliti – upitao je Halilović.
Prodaja imovine
Vrijednost cjelokupne „Koksare“ je 201 milion KM, a vrijednost pojedinačne prodaje po fabrikama je 225 miliona KM. Stečajni upravnik Bajrić je istakao da je sada važno ubrzati prodaju imovine, kako bi platili i otpremnine i sve što je preostalo.
- Sada je pitanje da li je ovo napravljena vještačka kriza kako bi mogli obezvrijediti cjelokupnu imovinu „Koksare“, prodati je za nekakve male pare... Sve vrijeme se spominje da će „Pavgord“ tu smjestiti spalionicu. Ne da mu Zenica, ne da mu Zvornik, daj u „Koksaru“ – kazao je predstavnik Sindikata za „Avaz“.
Dakle, ostaju brojna pitanja i jako malo odgovora. Šta će biti s radnicima, zašto nadležni nisu uradili ništa, šta će biti s imovinom Koksare, da li je u pozadini nešto drugo... Ostaje da vidimo da li će na mjestu nekadašnjeg industrijskog giganta nići spalionica otpada.
Kraj industrijskog giganta
Proces privatizacije počeo je 2001., a 2019. pokrenut je stečaj. Ulaskom u stečaj 200 radnika je odmah ostalo bez posla, bez ikakvih prethodnih najava, dogovora, planova za dalje i bez ikakve odgovornosti. Među njima su bile trudnice, onkološki pacijenti i ljudi kojima je nakon višedecenijskog rada u koksnoj bateriji dijagnosticirana profesionalna bolest. U međuvremenu desila se prodaja dionica, neispoštovani ugovori, propale investicije, otpuštanje radnika, hipoteke, dugovi, gubitak imovine, a potom i perspektive.