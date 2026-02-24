Šezdeset godina lukavačkog giganta otišlo u nepovrat: Ubijena "Koksara", radnici na ulici

„Koksara“ Lukavac, industrijski gigant koji je osnovan 1952. godine, jučer je zvanično ugašena. Iako su se svi nadali da će biti pronađeno određeno rješenje, ova odluka bila je sve izvjesnija. Sa 22. februarom prestao je ugovor o zakupu s firmom H&P Zvornik, koja je članica grupacije „Pavgord“, čime je gotovo 800 radnika ostalo bez posla. Neki od njih ostali su angažovani još nekoliko dana dok traje proces gašenja koksne baterije, kazali su nam iz uprave. - Gašenje koksne baterije protiče bez problema, najozbiljniji procesi su završeni. Pripreme za postepeno gašenje traju već nekoliko sedmica, ali ovaj proces što sada provodimo bit će završen do četvrtka. Radimo kontrolisano da sve bude onako kako se zahtijeva – kazao je za „Avaz“ stečajni upravnik Almir Bajrić.

Dakle, ovim će biti okončano postojanje nekadašnjeg simbola industrijske razvijenosti ne samo u Lukavcu, već u cijeloj BiH i šire. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti s radnicima i porodicama koje su živjele od plaća iz „Koksare“. Bez pomoći - Svi smo psihički potreseni. Nama je teško, mi smo se sve vrijeme nadali da će doći neko u 5 do 12 i da će nastaviti proizvodnju. Ja sam tu 11 godina radnik, nikada nije bilo pitanje rada fabrike. Dolazimo u situaciju da nemamo pomoći ni od jedne strukture vlasti, ni od kantonalne ni od federalne vlade – kazao je za „Avaz“ Ermin Halilović, predsjednik Sindikata radnika. Upravnik Bajrić za „Avaz“ je kazao da su već neke firme zainteresovane da preuzmu određeni broj radnika i da je tržište trenutno takvo da vjeruje da će se dobar dio ljudi zaposliti, ali da će određeni broj ljudi ipak morati sačekati jedan period. Ipak situacija za radnike nije tako jednostavna, kaže Halilović.

